Feirão da Serasa: desconto de até 99% e R$50 para quem quitar dívida

A Serasa realiza a partir desta quarta-feira, 3, uma nova edição do Feirão Serasa Limpa Nome, com a participação de mais de 100 empresas de diversos setores. O evento, que termina no dia 5 de dezembro, oferece aos consumidores a possibilidade de renegociação das dívidas com até 99% de desconto e de parcelamento sem juros.

Além disso, nesta edição, o Feirão também terá um benefício denominado de auxílio dívida, que pagará 50 reais na carteira digital da Serasa para qualquer pessoa que negociar e pagar à vista acordos a partir de 200 reais, seja em uma ou várias dívidas somadas e negociadas por meio do aplicativo.

“O auxílio dívida é um importante aliado para esse momento, já que é um incentivo financeiro para o consumidor quitar mais um acordo ou até mesmo outros tipos de conta, como água, luz, telefone, entre outras pela carteira digital da Serasa. É uma oportunidade de recomeçar e queremos fazer parte desse momento” afirma Matheus Moura, gerente executivo da Serasa.

Os consumidores poderão renegociar dívidas do cartão de crédito, lojas, água, luz, telefone, entre outros, sejam negociadas de forma rápida (em até 3 minutos), digital e sem precisar sair de casa. No Feirão do ano passado, 6 milhões de acordos foram fechados. Já para esse ano, a expectativa é que ainda mais brasileiros sejam beneficiados pela ação.

“Muitas pessoas estão inadimplentes e nem sequer sabem, por isso é importante reforçar que a consulta de dívidas para o consumidor ou sua empresa é gratuita nos canais oficiais da Serasa, e o Feirão é o melhor momento para quem busca oportunidades de pagamento que cabem no bolso com descontos que podem chegar a 99%”, finaliza Moura.

Serviço

O Feirão Serasa Limpa Nome acontece entre 3 de novembro e 5 de dezembro nos seguintes canais: