Fundos imobiliários: qual a garantia se não estão cobertos pelo FGC?

O professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em da EXAME Research (a divisão de análise de investimentos da EXAME), responde a perguntas de investidores em seu programa semanal. O FIIs em EXAME vai ao ar toda sexta-feira às 15h no canal da casa de análises no YouTube.

Veja abaixo uma das perguntas respondidas no último programa, que foi ao ar nesta sexta-feira, 29 de janeiro.

Dúvida do leitor

Qual a garantia de em FIIs se não são cobertos pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito)?

Caro leitor, não têm cobertura do FGC porque não é preciso. E não é algo específico de FIIs: vale para a indústria de fundos como um todo.

Quando você deixa o seu dinheiro no banco -- em investimento em , ou mesmo em conta corrente --, o seu capital se confunde com o patrimônio do banco. Isso porque a contabilidade de um banco é diferente da maioria dos outros tipos de empresa. Apesar de o seu investimento ser um passivo (porque o banco deve isso pra você), ele também é um ativo da instituição bancária. Em resumo, todo o capital fica no nome do banco.

Aprenda a cuidar melhor de seu dinheiro, sem complicações. Conte com a assessoria especializada do BTG Pactual Digital

Se essa instituição quebrar -- ou seja, se o BC tiver que intervir no banco ou decretar sua liquidação --, o dinheiro é contabilizado todo junto em um mesmo "bolo". Isso significa que os credores do banco podem alcançar o seu investimento. Já um fundo de investimento é totalmente diferente, seja DI, de ou imobiliário.

O fundo é um condomínio e, como tal, ele tem um CNPJ e uma conta corrente diferentes da conta do administrador do produto. Se o administrador quebrar, o patrimônio do fundo fica intacto.

É por isso que os FIIs não precisam de FGC para garantir a segurança do patrimônio. Você, investidor, pode ficar tranquilo porque a nossa indústria de fundos é muito segura nesse aspecto e, não por acaso, é uma das maiores do mundo.