Fintech Grão vai oferecer microcrédito para poupador atingir metas

A educação financeira é uma das áreas que mais demandam atenção das fintechs. Não é por acaso. Costuma ser o caminho mais eficiente para o início de uma vida financeira sustentável, em que as dívidas são substituídas pelo hábito de chegar ao fim do mês no zero a zero e, posteriormente, começar a . De olho nessa jornada, a fintech Grão acaba de acertar uma parceria com a Cacau Crédito para oferecer microcrédito para os seus clientes.

O microcrédito será oferecido com taxas de juros abaixo das de mercado com base no perfil dos clientes, para que eles possam antecipar a conquista de objetivos para os quais guardam dinheiro: viajar, comprar uma moto ou carro ou dar uma entrada para a casa própria estão entre os motivos mais citados pelos clientes da fintech.

"Vamos antecipar o objetivo, o sonho do cliente. Em vez de montar uma operação de microcrédito dentro da Grão, acertamos a parceria com a Cacau. Ou seja, o nosso cliente começa a guardar dinheiro e, conforme o comportamento dele, consegue ter acesso ao microcrédito", diz Monica Saccarelli, fundadora e CEO da Grão.

A Cacau Crédito, comandada por Frederico Meinberg, entra com a análise do risco e o funding da operação. Meinberg e Saccarelli foram co-fundadores da Rico, vendida para a XP em 2016.

Serão empréstimos de até 5.000 reais, que poderão ser pagos em até 24 parcelas mensais. As taxas ainda estão sendo definidas e vão variar de acordo com o perfil do cliente.

Com base em informações como o comportamento e o histórico do cliente, a Grão consegue calcular o seu score de crédito e daí oferecer o acesso ao microcrédito em condições mais atrativas do que em outras instituições financeiras.

São dados coletados a partir da conta digital lançada no início do ano, em uma base que chegou a 10.000 clientes, que usam o cartão de débito, pagam contas, fazem recargas e são estimulados para o microinvestimento a partir de gatilhos. A análise é feita com machine learning, em solução utilizada depois que a Grão foi selecionada para o programa de aceleração do Google.

A base total da Grão é de 50.000 clientes, mas Saccarelli ressalva que apenas aqueles que conseguem cumprir uma espécie de trilha do comportamento financeiro ganham acesso ao microcrédito.