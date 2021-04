Conheça o G10 Bank, banco que promete ser o BNDES para as favelas

Primeiros créditos liberados

Até o final deste mês serão anunciados os dez primeiros empreendedores selecionados, sendo cinco de Heliópolis e cinco de Paraisópolis. A proposta é fornecer crédito para no mínimo dez empreendedores por mês, com meta anual de 120 pessoas atendidas em todo o país nesse primeiro ano. O banco ainda não anunciou qual será a taxa de juros ofertada para os microcréditos, mas a ideia é oferecer o menor juros possível, de forma que a operação seja sustentável.

O capital inicial da empresa é de 1,8 milhões de reais. Essa primeira rodada de recursos foi oferecida por empresários parceiros do G10 Favelas. “Temos perspectiva de mais recursos, mas nós que não estamos querendo ainda”

Rodrigues explicou que a empresa destinará uma fatia de 33% para sócios investidores entrarem no negócio através de compra de de participação do banco. A intenção é atrair investidores que tenham consciência social do capital.

O plano a curto prazo do banco digital é audacioso. No primeiro ano a projeção seria captar 5 milhões de reais para cada favela do G10, um total de 50 milhões até o final de 2021. Em 2022, a ideia é mais que dobrar o valor, o banco quer captar 20 milhões de reais para as 10 favelas do grupo, 200 milhões de reais no ano.

Segundo o líder comunitário, apesar de já estar em operação, o primeiro mês do banco será para entender processos, para que até 30 de março o martelo seja batido sobre captação de novos investimentos.

Um conselho de 20 pessoas formado por empresários, economistas e profissionais do mercado financeiro vai participar das decisões ao lado de Rodrigues. Jeronimo Ramos, de 63 anos, é um dos mentores do projeto. Com mais de 15 anos de experiência com microcrédito, Ramos foi executivo no Santander e hoje é consultor da Avante Microfinanças, empresa que concede crédito a pequenos empreendedores nas regiões Norte e Nordeste.

Segundo Rodrigues, a inspiração para criação do banco vem das teorias e ações do matemático norte-americano John Nash, prêmio Nobel de economia, e do Muhamad Yunus, Prêmio Nobel da Paz e pioneiro do microcrédito por meio do banco Grameen, em Bangladesh. Além do pioneirismo do Banco Palmas, criado em 1998 na periferia de Fortaleza.

Futuro

Além das 10 maiores favelas que serão o foco inicial da empresa, o G10 Bank planeja chegar em mais de 300 comunidades em 14 estados brasileiros. Já existem mais de 800 mil comitês de favelas conectados, ou seja, o potencial de crescimento é enorme.

Questionado se a médio prazo o banco planeja oferecer crédito para pessoa física, Gilson disse que sim. “Já estamos construindo alternativas para fazer empréstimos para pessoas físicas, idosos, aposentados e etc”. O Brasil tem um grande número de desbancarizados que são, em sua maioria, moradores de periferia.

E mesmo com a operação engatinhando, Gilson pensa grande. Ele vê o banco com potencial de ser o primeiro Unicórnio da favela - uma startup avaliada em mais de US$ 1 bilhão de dólares.

“Entendemos que quanto mais conseguirmos circular o recurso aqui e nos ajudar, vamos dar certo”, concluiu Rodrigues.