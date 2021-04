Fiz day trade com fundos imobiliários? Como declaro no IR 2021? 

O professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em e professor da EXAME Academy, responde a perguntas de investidores em seu programa semanal. O FIIs em EXAME vai ao ar toda sexta-feira às 15h no canal da EXAME Invest no YouTube.

Pergunta do leitor: Fiz com fundos imobiliários? Como declaro no Imposto de Renda 2021?

Caro leitor, para fundos imobiliários, a Receita Federal não diferencia day trade de operação normal porque a alíquota é a mesma, de 20%. Ao fazer a declaração do Imposto de Renda 2021, você perceberá que não existe um campo específico para day trade. É diferente para quem opera . Neste caso, há um campo para operações normais e outro para day trade. Nos fundos imobiliários não há porque não faz a menor diferença.

Trate como uma venda comum, apure o resultado, vá ao programa da Receita e declare no mês em que você fez o day trade, seja ou prejuízo. Resumindo: deve ser feito como uma venda normal de , apure o resultado e declare em renda variável/fundo de investimentos imobiliários no mês em que fez a venda.

