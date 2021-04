Fundos imobiliários são bons para reserva de emergência? 

O professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em da EXAME Research (a divisão de análise de investimentos da EXAME), responde a perguntas de investidores em seu programa semanal. O FIIs em EXAME vai ao ar toda sexta-feira às 15h no canal da casa de análises no YouTube.

Veja abaixo uma das perguntas respondidas no último programa, que foi ao ar nesta sexta-feira, 5 de fevereiro.

Pergunta do leitor: Considerando a baixa rentabilidade da , as de fundos imobiliários são boas para reservas de emergência? Observei que alguns papéis oscilam pouco em relação ao valor patrimonial e . Além de ter uma liquidez interessante.

Caro leitor, a resposta é não. Os fundos de papéis comparados ao Tesouro Selic 2025, por exemplo, não são tão estáveis quanto parecem. Ao olhar os últimos 24 meses, tirando a grande volatilidade do ano passado, nota-se uma grande queda (no vídeo abaixo, o professor apresenta gráficos que mostram a oscilação no período. Assista). O Tesouro Selic é o fundo indicado para . O lugar de reserva de emergência é na pós-fixada, como Tesouro Selic e Fundos DI de taxa zero.

Se você não quiser se expor a isso, a minha orientação é que você invista em um ou um RDB que tenha liquidez diária, que pague no mínimo 100% do e seja de bancos médios ou grandes portes.

Em relação às desvantagens no Tesouro Selic ou em um fundo CDI para reserva de emergência, destaco que no Tesouro a liquidez é D+1, não é D+0, ou seja, você precisa do planejamento de ao menos um dia, e ele tem vencimento, o que leva a um resgate compulsório e ao pagamento do Imposto de Renda. O fundo DI de taxa zero ainda tem ainda o , a cada seis meses, que funciona como uma antecipação da tributação.