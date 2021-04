Tesouro Direto em janeiro: queda ampla, mas veja os títulos que renderam

As idas e vindas sobre a compra e a distribuição de vacinas contra a covid-19, os embates políticos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso e a mudança no cenário de juros criaram um ambiente de incerteza para os investimentos brasileiros. Nem mesmo os títulos do , considerados os mais seguros do mercado, saíram ilesos do clima de instabilidade em janeiro.

Dos 26 títulos negociados no mercado, 21 tiveram rendimento negativo no mês. Veja abaixo o desempenho do Tesouro Direto em janeiro:

Título Rendimento em janeiro (em %) Rendimento em dez (em %) Rendimento em 12 meses (em %) com 2025 -1,85 3,43 5,17 Tesouro prefixado com juros semestrais 2027 -2,31 4,56 3,72 Tesouro prefixado com juros semestrais 2029 -3,29 4,93 2,06 Tesouro prefixado com juros semestrais 2031 -3,70 6,18 - Tesouro 2021 0,17 0,16 2,57 Tesouro Selic 2023 0,19 0,25 2,37 Tesouro Selic 2025 0,19 0,45 2,06 Tesouro IGPM+ com juros semestrais 2021 3,32 -0,62 27,52 Tesouro IGPM+ com juros semestrais 2031 5,75 -1,53 27,40 Tesouro IPCA+ 2024 -0,38 2,16 7,51 Tesouro IPCA+ 2026 -1,45 3,70 - Tesouro IPCA+ 2035 -2,60 8,71 3,24 Tesouro IPCA+ 2045 -5,19 13,96 0,01 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2024 -0,28 1,98 7,42 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2026 -1,10 3,18 6,67 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2030 -1,87 4,72 - Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 -1,97 6,26 4,75 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2040 -2,26 6,27 - Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 -2,34 5,80 0,06 Tesouro prefixado 2022 -0,24 0,60 6,25 Tesouro prefixado 2023 -1,08 1,61 5,89 Tesouro prefixado 2025 -2,44 4,07 3,72 Tesouro prefixado 2026 -2,87 5,09 - Tesouro prefixado com juros semestrais 2023 -0,79 1,50 5,89 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2050 -2,86 6,41 -1,12 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2055 -3,88 7,04 -

Títulos que tinham registrado um desempenho excepcional em dezembro, como o Tesouro IPCA+ 2045, tomaram um tombo em janeiro. Na prática, isso significa que quem embarcou nesses títulos no momento de euforia, na reta final de 2020, está vendo o valor do investimento encolher. Na época, o rendimento dos títulos foi empurrado pela perspectiva de chegada das vacinas e de recuperação iminente da atividade econômica.

Além da frustração de expectativas quanto à imunização da população, outros fatores causaram uma mudança nos ventos do mercado.

"A eleição da presidência do Congresso e a postura mais vigilante do Banco Central quanto à infllação mexeram com a curva longa de juros, o que afeta todos os títulos do Tesouro", explica Guilherme Artmann, chefe de da Easynvest.

Ele diz que o clima de incerteza faz com que os investidores exijam desconto maior ao comprar esses títulos, o que derruba os valores na marcação a mercado. Marcação a mercado é o nome dado para a precificação dos títulos na negociação secundária.

Como não é possível resgatar uma aplicação do Tesouro Direto antes do prazo, quem quiser se desfazer desses títulos deve vendê-los para outro investidor. O valor da venda é determinado diariamente e é influenciado por fatores de mercado, como os juros e o ambiente de risco. No entanto, se optar por carregar o título até o vencimento, o investidor receberá o rendimento contratado no momento da aplicação.

"É por isso que os títulos mais longos sofreram mais em janeiro. Quanto mais distante o prazo de resgate, maior a incerteza e maior o prêmio de risco exigido por quem compra", explica o chefe de renda fixa da Easynvest.

Juros no radar

Embora tenha decidido manter os juros em 2% ao ano, o Banco Central disse que está observando o comportamento da inflação. A autoridade monetária não descarta uma alta na taxa Selic para conter o avanço dos preços ao consumidor nos próximos meses, o que deixou o mercado contando com um aumento de juros mais cedo que o esperado. Em vez do meio do ano, há analistas que preveem alta em março ou maio.