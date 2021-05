Imposto de Renda 2021: o que você precisa saber para entregar a declaração

O documento disponibilizado pelas empresas contém informações como rendimentos tributáveis (que inclui salário e ), e a contribuição feita ao INSS.

Quem é aposentado pode retirar o extrato do INSS no portal Meu INSS, ou em uma agência do órgão. Para a retirada presencial é necessário fazer um agendamento prévio online.

Comprovantes de rendimento e aluguéis

Para quem paga ou recebe aluguel é possível conseguir os documentos com os valores anuais nas imobiliárias. Caso o pagamento seja feito direto para o dono do imóvel a comprovação é feita com recibos de depósitos ou transferências bancárias.

Gastos com saúde e educação

Os gastos com saúde e educação também são dedutíveis no Imposto de Renda. Para comprovar o valor, o contribuinte precisa guardar os recibos dos serviços contratados.

Serão exigidos o nome do prestador, o valor e o CPF ou CNPJ. Entram na lista gastos com médicos, dentistas e outros profissionais da área da saúde, além de exames, internações e convênios.

Na educação, a Receita aceita gastos com escolas de ensino fundamental ou médio, assim como faculdades, universidades, pós-graduação ou ensino técnico. Os recibos também devem conter o nome e o CNPJ do prestador de serviço, e o contribuinte deverá informar o valor gasto.

Compra e venda de bens

Também deve ser informado à Receita qualquer compra ou venda de bens como carros e imóveis. Para comprovar a operação, o contribuinte precisará do contrato de compra e venda, além de escritura e nota fiscal ou recibo.

Se o negócio foi feito por meio de um financiamento, devem ser descritos na declaração de bens informações como nome do banco, número do contrato, valor total financiado, valor de entrada e das prestações.

Programa do Imposto de Renda

Para enviar a declaração do Imposto de Renda é necessário baixar o programa gerador da declaração de 2021. O programa está disponível para ser baixado na página da Receita.

Existe também a possibilidade da utilização do aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para dispositivos móveis (Android e IOS).

A comprovação da apresentação da declaração é feita por meio de recibo gravado após a transmissão, em disco rígido de computador ou no dispositivo móvel que contenha a declaração transmitida, cuja impressão fica a cargo do contribuinte.

Veja os procedimentos para transmissão, utilizando o programa gerador:

a) a partir da barra de menu na opção “Declaração”; “Entregar Declaração”;

b) selecionar a declaração a ser transmitida;

c) seguir as orientações do programa.

Dúvida com especialista

Nesta quinta-feira, a EXAME Invest conversou com Valdir Amorim, consultor do IOB, para tirar dúvidas de leitores sobre o Imposto de Renda. Acompanhe abaixo: