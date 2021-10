Itapemirim lança fintech com super app para 'monetizar' passageiros

Pouco mais de três meses depois de sua estreia em voos comerciais, a Itapemirim dá um novo passo em sua estratégia de de negócios e crescimento: o grupo conhecido por quase sete décadas pelo transporte rodoviário lança nesta semana a sua fintech, o ITA Bank, que funciona dentro de um super app igualmente novo.

"Nós idealizamos o ITA Bank como um banco digital que tem como um dos diferenciais a proximidade com os clientes com nossa capilaridade, que são os nossos 2.000 pontos de venda espalhados pelo país e as 2.700 cidades por onde nossos ônibus passam", disse Sidnei Piva, presidente da Itapemirim, em entrevista à EXAME Invest.

Um dos objetivos do ITA Bank será fidelizar e monetizar o relacionamento já existente com esse cliente, um público que chegou a 2,5 milhões de passageiros rodoviários em 2019, ano anterior à pandemia, segundo o executivo, e que deve crescer nos próximos anos com a companhia aérea. Será possível financiar a compra de passagens aéreas em até 36 parcelas, por exemplo.

"Vamos otimizar a estrutura que já temos para levar o banco digital a um público que, em muitos casos, nem conta tem. Vamos explicar o funcionamento em rodoviárias e aeroportos e durante as viagens, um momento em que o passageiro tem tempo para prestar atenção", disse Piva, que ressaltou que o super app foi desenhado para ter uma navegação muito simples.

Para cuidar da operação financeira, a Itapemirim acertou uma parceria com a Afinz (novo nome da Sorocred), que acaba de receber autorização do Banco Central para funcionar como banco múltiplo, com todos os serviços e produtos.

A virada e a entrada em novos segmentos pela Itapemirim, que se encontra em processo de recuperação judicial, se tornaram possíveis graças à injeção de capital de investidores privados.

Segundo o executivo, a fintech foi concebida dentro dos novos conceitos de jornada e ecossistema, para "gerenciar financeiramente toda as relações da Itapemirim, dentro das empresas do grupo -- de transporte rodoviário e aviação comercial -- e com parceiros comerciais, como agências de viagem e seguradoras".

O ITA Bank chega ao mercado com o ITA Clube, um programa de relacionamento com cashback para estimular a recorrência do cliente, ou seja, a frequência de uso de produtos e serviços dentro do ecossistema que nasce.

Outra novidade é uma parceria com a American Express para o lançamento de uma "família de cartões" co-branded da Itapemirim, que permitirá o financiamento de passagens e o acúmulo de pontos no ITA Clube.

"Queremos que seja o melhor e mais democrático cartão de crédito do país no segmento de viagens", afirmou Carlos Ogata, head de Serviços Financeiros da Itapemirim e executivo à frente do projeto da fintech.

No super aplicativo será possível não só realizar operações financeiras tradicionais, de transferências e pagamentos ao gerenciamento de conta digital, como também compra de passagens rodoviárias e aéreas e de produtos e serviços de parceiros comerciais que serão revelados nesta semana.

"O cliente poderá resgatar os pontos acumulados no clube de vantagens em passagens rodoviárias e aéreas e no marketplace dentro do super app, que é especializado em produtos e serviços ligados ao turismo e ao entretenimento", explicou Ogata.