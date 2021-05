Justiça Federal leiloa imóveis em SP com até 50% de desconto

A Justiça Federal irá leiloar na próxima semana cerca de 50 imóveis no estado de São Paulo com descontos de até 50%. Os leilões, realizados pela Fidalgo Leilões, ocorrem entre os dias 17 e 24 de maio.

Os imóveis estão localizados nas cidades de São Paulo, Campo Limpo Paulista, Bastos, Botucatu, Franca, Jundiaí, Lins, Lucélia, Ribeirão Preto, Serrana, Sertãozinho, São Bernardo do Campo, Tupã, Várzea Paulista, entre outras. Além de casas, apartamentos, terrenos, galpões, salas comerciais, clube e campo de esporte.

Entre os imóveis que serão leiloados está um apartamento em Indianópolis (SP), com área total de 62 metros quadrados com lance inicial de 240 mil reais. Outros destaque são uma sala comercial no centro de São Paulo com lance inicial de 414 mil reais e um apartamento no bairro da Bela Vista pelo valor inicial de 80.000 reais. Em ambos os casos, os valores são referentes à segunda praça do leilão.

O leilão será realizado apenas na forma online, pelo site www.fidalgoleiloes.com.br, e, para participar, é necessário realizar um cadastro no site e também conferir o edital do evento.