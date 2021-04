Leilão de imóveis tem descontos de até 49% 

O Santander irá leiloar na segunda-feira, 11, mais de 10 imóveis. São casas e apartamentos com descontos de até 49%. As propriedades são recuperadas de financiamento do banco.

Entre os imóveis em destaque está um apartamento na capital paulista, no bairro de Pirituba. O local fica próximo a estação de trem e do terminal de ônibus, e conta com 140,17 metros quadrados de área construída e o lance inicial é a partir de 148.837,50 reais.

Já no Mato Grosso, uma casa localizada na cidade de Lucas do Rio Verde tem um terreno de 525 metro quadrados e o lance mínimo é de 330.750,00 reais, 33% abaixo do valor avaliado.

Já em Curitiba, Paraná, um apartamento situado avaliado em 200 mil reais tem 71.57 metros quadrados de área útil. Neste caso, o lance é de 137.025,00 reais.

Os lotes estão localizados em quatro estados brasileiros: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

O leilão é organizado pela leiloeira Frazão Leilões e os interessados podem participar tanto no leilão presencial como online. As informações estão no site da leiloeira.