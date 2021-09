Lotofácil da Independência sorteia R$ 150 mi; veja as chances de ganhar 

A aposta simples custa R$ 2,50 e o apostador deve escolher entre 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis. As apostas podem ser realizadas em volantes específicos da Lotofácil da Independência ou no volante regular da Lotofácil nas lotéricas de todo o país ou nos canais eletrônicos.

Probabilidade de ganhar

O Sorte Online, site de serviços lotéricos, fez um cálculo para saber a probabilidade de ganhar na Lotofácil da Independência. Segundo o site, este ano, com uma aposta simples a chance de ganhar é de 1 em 3.268.760.

Em relação a quanto seria necessário para gastar para ganhar seria necessário R$ 8.171.900 para jogar todas as combinações possíveis e garantir o prêmio (3.268.760 combinações X R$ 2,50 por cada combinação).

Marcio Malta, presidente do Grupo Sorte Online, explicou que a metodologia é totalmente baseada em dados. Foram analisados todos os sorteios da história da loteria, extraído as 10 combinações de 20 dezenas que mais ganharam prêmios e foi montado este jogo.

A estratégia consiste no uso de jogos bem-sucedidos no passado, o que é possível fazer por meio de técnicas de probabilidade empírica. Este conceito se baseia na observação de eventos que ocorrem em um espaço aleatório finito, a fim de tentar prever resultados com base em experiências anteriores.

“Para se ter uma ideia, este grupo, ao longo de todos os concursos da Lotofácil, teria conquistado 232 prêmios principais e mais de 25 mil prêmios de 14 pontos, além de uma infinidade de premiações nas demais faixas.”

Ricardo Hahne, gerente comercial do Sorte Online, acrescenta que o objetivo da metodologia desenvolvida foi descobrir as principais combinações vencedoras da história da Lotofácil. "Os melhores jogos estão presentes no bolão. Não consideramos números individuais na hora de montar as apostas, apenas as combinações mais vencedoras da história”, explica.

Em relação ao Bolão, a Caixa explica que nesta modalidade de aposta, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm mínimo de R$ 10,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00.

Além disso, é permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão, em caso de bolões com 15, 16, 17 ou 18 números; no máximo 6 apostas por Bolão para bolões com 19 números e no máximo 1 aposta por Bolão para bolões com 20 números. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos. Também é possível adquirir de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.