Mega-sena sorteia R$ 33 mi neste sábado; veja quanto rende o prêmio

O concurso 2.372 da Mega-Sena pode pagar 33 milhões de reais neste sábado, 15. O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), no app Loterias Caixa ou por meio do Internet Banking para clientes do banco. O valor de uma aposta é de 4,50 reais.

O valor do prêmio daria para o ganhador comprar 79 carros esportivos de luxo a um custo de 417 mil reais cada.

EXAME Invest fez os cálculos de quanto o prêmio renderia se o dinheiro fosse investido. Em seis meses, na poupança, o ganhador chegaria ao valor de R$ 3.401.803,84 ou seja, mais de 400 mil reais. Já em 12 meses, o valor chegaria a R$ 33.808.500. Vale lembrar que a poupança está negativa, ou seja, a rentabilidade perde para a inflação.

No Tesouro, em seis meses, o valor seria de R$ 33.368.776,95 e em 12 meses, R$ 33.765,600. Já em um ano, o valor do dinheiro chegaria em R$ 33.473.449,59 e de R$ 33.984.466 em um ano.