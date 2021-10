Mega-Sena tem prêmio de R$ 35 milhões nesta quarta-feira

A Caixa vai realizar nesta quarta-feira o sorteio do concurso 2.416 da Mega-Sena. O prêmio acumulado foi estimado em R$ 35 milhões pelo banco.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, ele receberá no primeiro mês cerca de R$ 126 mil de rendimento. Se preferir em imóveis, a premiação seria suficiente para comprar 40 casas de R$ 875 mil cada.

As dezenas serão sorteadas às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP). O sorteio terá transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal Caixa no Youtube).

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O valor de um palpite simples é de R$ 4,50.