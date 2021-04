Mulher é mais conservadora para investir? Não é bem assim, diz Carol Sandler

Carol Sandler acompanha de perto a evolução das mulheres como investidoras há pelo menos oito anos. Ela fundou, em 2012, o portal Finanças Femininas e, naquela época, diz que se sentia como se "vendesse casaco de pele no deserto".

"Eu tentava falar com mulheres sobre dinheiro e elas diziam que não queriam, não precisavam e que era o marido ou o pai quem cuidava do assunto. Havia muita insegurança: diziam que não sabiam lidar com o assunto, que eram ruins de matemática e nunca tinham aprendido nada sobre o tema", afirma em entrevista à EXAME Invest.

Do outro lado do balcão também havia pouco interesse em lidar com o problema. "Eu conversava com as instituições financeiras e ouvia que as mulheres representavam apenas 20% da base de investidoras e não fazia sentido pensar em uma ação só para elas".

O cenário mudou. E dos dois lados.

As mulheres evoluíram no interesse. "Nos últimos três anos, em reuniões, comecei a ser olhada com interesse tanto pela recepcionista do prédio, quando dizia qual empresa eu represento, quanto pela executiva, que me puxava de canto no final do evento para contar algum problema financeiro e perguntar como poderia solucioná-lo."