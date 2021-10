Na contramão do mercado, fintech da Pernambucas inaugura loja física

Na contração do mercado que tem optado por ser 100% digital, a varejista Pernambucanas inaugurou nesta semana as primeiras lojas físicas da Pefisa, fintech e braço financeiro do grupo. As lojas estão localizadas na cidade de São Paulo e farão atendimento direto ao cliente ajudando na abertura de contas digitais, na contratação de empréstimos e emissão de cartão de crédito. Neste último caso, a pessoa já saiu com o cartão em mãos.

Em entrevista à EXAME Invest, Sergio Borriello, presidente da Pernambucanas, explicou que o objetivo é que a Pefisa, que sempre foi digital e estava inserida no sistema da varejista, tivesse um espaço físico que pudesse ajudar diretamente o cliente.

“Vimos com o pagamento do auxílio emergencial como as pessoas têm dificuldade com algo digital. O contato físico faz diferença, principalmente, para classes C e D. Conseguimos dar atenção aos nossos clientes.”

Ele acrescenta que o objetivo é ampliar o alcance dos serviços da financeira, que diretamente podem ajudar na bancarização. Serão abertas 20 unidades físicas da Pefisa em cidades menores nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília.

“São cidades menores e que carecem de serviços. Não somos bancos com portas giratórias e filas nas portas. Somos acessível”, acrescenta. As lojas irão oferecer serviços de correspondente bancário para pagamento de contas de energia, água, telefone, entre outros.

Em relação ao portfólio de produtos, o cliente terá empréstimos e seguros pela Pefisa. Um dos um dos lançamentos é o Cartão Múltiplo Pefisa Elo Mais e Elo Grafite, que já vem com uma conta digital e habilitado para as funções débito e crédito. O produto permite realizar compras dentro e fora da Pernambucanas, saques, depósitos, investimentos e o chamada Sacola de Descontos e Cupons de Desconto (exclusivo nas lojas da varejista).

Além da parte financeira, o consumidor também conseguirá realizar as compras de produtos da Pernambucanas (vestuário, produtos do lar e e eletroportáteis) dentro da pópria loja pelos tablets, e serão entregues no endereço escolhido Os espaços também serão pontos de recebimento do sistema Clique e Retire, em que o consumidor realiza a compra online (app e site) e retira nas lojas sem frete.

Empreendedores

Para as pessoas jurídicas, os serviços serão focados aos pequenos e médios negócios serão oferecidos empréstimos, seguros, serviços de banco folha, conta digital, crédito, entre outros. A ideia é que estes produtos sejam oferecidos aos pequenos empresários que estejam localizados próximos às lojas da Pefisa. “Esse é um local de relacionamento e de apoio financeiro, por meio de serviços e focados nas necessidades dos brasileiros”, finaliza Borriello.