Nubank ganha integração com Apple Pay para pagamento com iPhone

O Nubank anunciou nesta terça-feira, 31, que liberou o pagamento pelo Apple Pay. Desta maneira, os clientes da fintech poderão realizar pagamentos pelo iPhone ou Apple Watch. A funcionalidade está disponível para todos os clientes do cartão tradicional da fintech, do Ultravioleta e no cartão da conta PJ do Nubank no Brasil a partir de hoje e será liberada também para clientes mexicanos ainda esse ano.

Quer ter dinheiro de volta em compras para ? Abra a sua conta no BTG+

Para usar o cartão do Nubank no Apple Pay, basta clicar em "Meus Cartões" no painel presente na tela inicial. O aplicativo mostrará os cartões disponíveis para registro - é possível cadastrar tanto o cartão físico quanto o virtual de débito ou crédito na carteira digital - e, então, basta selecionar "Adicionar ao Apple Pay" e digitar a senha de 4 dígitos para confirmar a escolha.

Ao continuar a operação, o cliente será automaticamente transferido para o fluxo de confirmação do Apple Pay. Após ler e aceitar todas as condições e termos da carteira, é só selecionar a forma de verificação do cartão e clicar em "Continuar" para confirmar o registro do cartão.

Sem contato

Para realizar um pagamento, basta os consumidores segurarem o seu iPhone ou Apple Watch perto de um terminal e a transação é feita sem contato. Toda compra feita com Apple Pay é segura por ser autenticada com Face ID, Touch ID, ou a senha do dispositivo, assim como um código de segurança dinâmico único. O Apple Pay é aceito em mercados, farmácias, táxis, restaurantes, cafés, varejistas e muitos outros lugares.

Também é possível usar o Apple Pay no iPad, e Mac para fazer compras mais rápidas e convenientes em aplicativos ou na internet com o Safari sem ter que criar contas ou digitar repetidamente informações de envio e cobrança.

Segundo o Nubank, a integração com o Apple Pay era um dos mais aguardados pelos clientes. Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, destaca que os pagamentos com carteiras digitais são seguros e facilitam a vida da pessoa, que pode sair de casa somente com o celular ou smartwatch, sem se preocupar com a carteira.

O Nubank destaca que ainda que quando os consumidores usam o cartão de crédito ou débito com Apple Pay, os verdadeiros números do cartão não são armazenados no dispositivo, nem em servidores Apple.