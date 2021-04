O preço dos seguros dos 10 carros mais vendidos em 2020

Veja abaixo a tabela de preços e valores das proteções em dezembro. A Minuto Seguros considerou como perfil um condutor homem de 35 anos, casado. Foram avaliados os preços dos seguros em 15 seguradoras (Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine, Sulamerica e Zurich) e em onze capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA). As cotações utilizadas são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras.

Líder nas vendas em 11 dos 12 meses de 2020, o Onix, da Chevrolet, foi carro mais vendido do Brasil. Em 2020, o seguro do hatch registrou queda em comparação a 2019. O seguro do Onix ficou 7% mais barato, passando de R$ 2.221 no ano anterior para R$ 2.065 no estudo mais recente.

Em segundo lugar, o HB20, da Hyundai, também registrou redução nos valores em comparação com o levantamento feito no ano anterior. A média das cotações saiu de R$ 2.481, em 2019, para R$ 2.013, em 2020, uma retração de 19%.

Lançado na reta final de 2019, o Onix Plus garantiu a terceira colocação entre os carros mais vendidos do país em 2020. Apesar de ter sido o quarto veículo com o preço médio do seguro mais alto do levantamento, com R$ 2.511, o sedã da Chevrolet registrou o menor valor cotado entre todas as capitais para o público masculino: R$ 1.400 em Santa Catarina.

Oitavo colocado no ranking, o Jeep Renegade teve queda no valor médio do seguro em relação ao ano anterior: uma queda de 38%, já que a média das cotações passou de R$ 4.501, em 2019, para R$ 2.785, em 2020.

O Gol, da Volkswagen, finalizou 2020 como o quarto carro mais vendido no Brasil e registrou queda no preço médio do seguro. Em 2019 seu valor era de, R$ 2.699 enquanto em 2020 caiu para R$ 2.292, o que significa uma retração de 15%.

O Ford Ka ficou na quinta colocação em 2020 e o valor do eu seguro caiu 24% em comparação a 2019.

O Argo, sexto veículo mais vendido no país, registrou quedas significativas no preço do seguro. Em 2019, o proprietário do hatch da Fiat pagava, em média, R$ 2.427, valor que caiu para R$ 1.998 em 2020, uma redução de 17,7%.

O Kwid fechou o ano no décimo lugar entre os carros mais vendidos do Brasil, mas ficou com a liderança no ranking de carros com o seguro mais barato em 2020. Em oito dos doze meses do ano, o modelo da Renault ficou com o preço médio do seguro mais barato.

Na outra ponta, o Jeep Compass registrou na maior parte do ano o seguro médio mais caro em 2020. O SUV, que foi o nono colocado entre os veículos mais vendidos do ano, teve o maior preço médio do seguro em onze dos doze meses do ano. O valor médio mais alto foi obtido em fevereiro, com R$ 5.104.