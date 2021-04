O que você pode aprender sobre dinheiro com uma vencedora de BBB

Quem acompanha o programa Big Brother Brasil (BBB), da Globo, deve se lembrar dos ganhadores das edições passadas. Gecilda dos Santos, conhecida como Cida Santos, foi uma das primeiras vencedoras. Em 2004, com 69% dos votos, ela se tornou a primeira mulher a vencer o reality show e ganhou o prêmio de 500 mil reais.

Com a fama, a ex-babá recebeu algumas propostas para trabalhar no meio artístico, mas recusou os convites. Com o prêmio de meio milhão de reais, Cida Santos conta que comprou uma casa dos sonhos, bem ampla e com piscina, em Mangaratiba, no litoral do estado do Rio de Janeiro. E também comprou uma casa para sua irmã.

Além dos imóveis, Santos ajudou familiares a quitar dívidas, emprestou dinheiro e o nome. E aceitou ser fiadora de uma ex-assessora. Mas a mulher não pagou o que devia e Cida Santos foi acionada pela justiça.

No processo, ela não só gastou dinheiro com advogados como acabou perdendo o seu imóvel tão sonhado, uma vez que a casa em Mangaratiba foi à leilão. “Eu confiei nas pessoas erradas. Apareceu muita gente agindo de má-fé e querendo se aproveitar. Mas não me arrependo de ter ajudado minha família”, lembra.

Cida Santos acabou perdendo todo o dinheiro e atualmente vive com os dois filhos e o marido em uma casa simples em Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro.