Os carros que menos se desvalorizaram em 2020

Modelos que trocaram de geração, foram descontinuados ou que sofreram reestilizações marcantes não foram incluídos na pesquisa. Além disso, um teto de R$ 500 mil foi adotado para exclusão dos carros que superam este patamar, com exceção às categorias “Híbrido” e “Elétrico”.

Veja abaixo quais foram os vencedores em cada uma dss categorias da segunda edição do Prêmio Maior Valor de Revenda da KBB:

CATEGORIA MODELO DESVALORIZAÇÃO HATCH SUBCOMPACTO DE ACESSO RENAULT KWID -22,09% HATCH COMPACTO DE ACESSO VOLKSWAGEN GOL -19,81% HATCH COMPACTO DE REFERÊNCIA CHEVROLET ONIX -16,63% SEDÃ COMPACTO DE ACESSO FIAT GRAND SIENA -23,56% SEDÃ COMPACTO DE REFERÊNCIA HONDA CITY -16,81% SEDÃ MÉDIO TOYOTA COROLLA -13,22% STATION WAGON / MONOVOLUME KIA GRAND CARNIVAL -18,18% SUV COMPACTO DE ACESSO HONDA WR-V -19,25% SUV COMPACTO DE REFERÊNCIA CAOA CHERY TIGGO 5X -17,35% SUV MÉDIO VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE -16,80% SUV GRANDE JAC T80 -16,35% PICAPE MÉDIA OU DIESEL TOYOTA HILUX CD -19,89% HATCH PREMIUM BMW SÉRIE 1 -23,19% SEDÃ PREMIUM MERCEDES-BENZ CLASSE A SEDAN -21,84% SUV COMPACTO PREMIUM LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE -18,23% SUV MÉDIO PREMIUM BMW X3 -21,08% HÍBRIDO PORSCHE PANAMERA HÍBRIDO -10,85% ELÉTRICO JAGUAR I-PACE -18,52% PICAPE MÉDIA COMERCIAL TOYOTA HILUX CS -18,35% FURGÃO COMPACTO COMERCIAL FIAT FIORINO -23,01% FURGÃO COMERCIAL FIAT DUCATO -15,54% VAN COMERCIAL BOXER MINIBUS -25,37%

Metodologia

A KBB identifica e rastreia as transações do tipo “C2B” para apurar o de troca dos veículos participantes do prêmio. Este tipo de transação, em que o proprietário particular revende seu veículo a um lojista, é a mais comum entre os consumidores de automóveis 0 km, segundo a empresa.

Para chegar aos resultados, o prêmio coletou os preços 0 km de cada um dos modelos em janeiro de 2020 e os comparou com seus respectivos Preço de Troca KBB de janeiro de 2021, a fim de garantir histórico de 12 meses e descobrir a desvalorização no período.

