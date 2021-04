Os fundos imobiliários mais e menos rentáveis em 10 anos do IFIX

Na lista dos mais rentáveis se destaca o Max Retail, que lucra com aluguel a grandes redes varejistas, como Americanas, em diversos estados do país; e o Campus Faria Lima, que tem contrato atípico de 20 anos com a instituição educacional Ibmec, o que gera constantes.

Entre os menos rentáveis é possível observar um padrão. Dos 10 fundos, pelo menos sete têm apenas um ativo ou dois, seja um projeto ou imóvel construído. O desempenho ruim também está relacionado com a distribuição de dividendos, analisa Moraes.

"Alguns projetos não saíram do papel, como é o caso do fundo Panamby, daí a rentabilidade negativa. Já outros podem ter sido afetados por uma vacância prolongada, que interrompeu a distribuição de dividendos ao longo dos anos analisados."

10 anos do IFIX em números

O relatório divulgado pelo Santander analisa a evolução do índice e do investimento em pontos como rentabilidade, risco-retorno, segmentação e valor de mercado.

Veja abaixo os principais gráficos e conclusões do documento:

Rentabilidade



No período, o desempenho do IFIX ficou em segundo lugar dentre os índices de no período, perdendo apenas para o dólar (211,9%) e ganhando do (71,9%) e do IMOB, o Índice Imobiliário da B3 (1,5%). O desempenho também superou o do nos 10 anos analisados, de 138,3%.

O IFIX, contudo, perde em rendimento para o índice de atrelado à inflação IMA-B, calculado pela Anbima. Mas a perspectiva, diz Moraes, é que os FIIs ocupem o lugar dos títulos indexados à inflação.

Isso porque estamos considerando um período no qual os juros chegaram a 14,25%. Daqui para a frente, é esperado que os juros fiquem mais acomodados, na casa de um dígito, o que deve minguar o rendimento desses investimentos, cuja rentabilidade é composta por juros mais o índice de preços.

Risco retorno

O relatório de Felipe Vaz também aponta que os fundos que compõem o IFIX apresentaram uma volatilidade anual de 8,6% no período, o equivalente a 1/3 da oscilação observada no Ibovespa e 28% da observada no IMOB.

Ou seja, a chance de que o investidor venda sua cota com desvalorização é menor do que a de uma ação, ao mesmo tempo em que o retorno dos fundos se assemelha aos de . O que explica a menor volatilidade, explica Moraes, é o rendimento constante e previsível distribuído pelos fundos.

Correlação com outros índices

No caso do Ibovespa, a correlação com o IFIX ficou em 0,38. A correlação dos retornos do IFIX frente ao IMOB foi de 0,40. Com relação ao dólar, o IFIX teve uma correlação negativa de 0,24.

Já no comparativo com índices de renda fixa (atrelados ao CDI, IPCA+ ou prefixados), os retornos totais do IFIX também se mostraram com baixa correlação positiva, e em nenhum dos casos o coeficiente foi superior a 0,40. A análise reforça que a inclusão de FIIs nos portfólios pode ajudar a diversificar a carteira.

Quanto mais perto de 1, mais positivamente correlacionados os ativos estão entre si. Por outro lado, quanto mais perto de -1, dizemos que as variáveis são correlacionadas de forma inversamente proporcional.

Valor de mercado

Em seus 10 anos de existência, o valor de mercado do IFIX subiu de 7,8 bilhões de reais para os atuais 84 bilhões de reais. Desde 2015 essa valorização é contínua. Já o número de FIIs listados no IFIX subiu de 50 para 81 ao final de 2020.

Segmentação

Quando o IFIX foi lançado, era concentrado em FIIs de escritórios (principalmente os monoativos) e de shoppings e varejo, que tinham peso no índice de 61% e 16%, respectivamente. Atualmente, o IFIX é mais diversificado e com FIIs de perfil mais ativo de gestão.

O maior segmento é o de fundos de CRIs, que têm peso de 29% na composição geral do índice, seguidos pelos FIIs Híbridos, que atuam em dois ou mais segmentos, e os FIIs do segmento logístico e industrial, com participação de 19%.