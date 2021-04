PicPay começa a oferecer crédito pessoal pelo aplicativo

A interação dentro da plataforma e a capacidade de inteligência artificial do super app permite que a oferta do crédito pré-aprovado seja mais assertiva. Toda a gestão operacional é feita pelo PicPay, o que otimiza e reduz os custos para as instituições que concedem o crédito.

Histórico e futuro

O super app deu o primeiro passo no segmento de crédito em julho do ano passado, quando lançou um cartão de crédito próprio, internacional e com bandeira Mastercard. Entre os benefícios do produto está a isenção de anuidade, parcelamento em até 12 vezes e cashback de 5% em compras com QR Code pelo app, no limite de 1 mil reais por mês.

Agora a expectativa é integrar outros serviços e modalidades à prateleira do super app ao longo do ano. O destaque é o atual projeto piloto de empréstimos entre amigos, prática comum no Brasil que poderá ganhar intermediação do super app. Por enquanto, o super app não dá mais detalhes sobre o possível novo produto.

Condições do crédito e como contratar

Se por um lado a concessão de empréstimos na plataforma agiliza a vida dos parceiros, do lado do tomador ela encurta caminhos e facilita a utilização dos recursos.

A partir do momento em que o cliente contrata e recebe o dinheiro na plataforma, ele já pode usá-lo para pagar boletos, realizar transferências, consumir e fazer render o que está parado na conta. O pagamento das parcelas pode ser feito no próprio app.

“Quando o cliente consegue ter o cartão vinculado à carteira, consumir e ainda ter empréstimo em um lugar só, o PicPay se consolida como a principal wallet dele”, diz Trevisan.

Caso o cliente tenha uma oferta pré-aprovada no app do PicPay, ele terá disponível o botão de crédito pessoal. Durante o lançamento, o produto terá uma carência de 90 dias para o pagamento da primeira parcela. A ação vale até o fim de fevereiro.

As taxas variam de 1,99% a 7,99% ao mês e os prazos são de até 48 meses para quitação do empréstimo. Uma vez aprovado, o crédito é feito na conta do PicPay.

Ainda não tem conta no PicPay? Novos clientes poderá ter acesso ao crédito, caso sejam elegíveis, cerca de um mês e meio após o cadastro.