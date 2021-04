Pix: pesquisa revela a funcionalidade que faz mais diferença para o brasileiro

O estudo do Nubank revela ainda o potencial de crescimento do Pix e por quais canais isso pode acontecer: será por meio do seu uso por lojistas e empresas em geral e por meio do QR Code, que é uma funcionalidade oferecida.

Tais inferências são feitas a partir da revelação de que, de cada cem transações com o Pix, 96 são realizadas por meio do sistema de transferência utilizando uma chave de cadastro de quem vai receber os valores, e apenas 4 com o uso de QR Code. Esses dados são referentes ao fim de dezembro.

E nas mesmas cem transações, 92 são realizadas entre duas pessoas físicas, restando oito entre pessoas e empresas. Uma das razões apontadas para os dois fenômenos são as restrições ainda existentes para a circulação de pessoas, o que desestimula tanto o uso do Pix por lojistas no varejo físico como a recorrência do QR Code.

O Pix já encontra aderência em todas as faixas de renda até 10.000 reais mensais: na faixa de quem ganha de 1.000 a 2.000 reais, um em cada sete clientes (14,7%) utiliza o serviço instantâneo. Na faixa de 5.000 a 10.000 reais, a relação é de um em cada cinco clientes (19,1%). Só acima dessa faixa é que o uso cai consideravelmente (5,6% do total).

As informações do estudo do Data Nubank foram levantadas no período entre 5 de outubro (fase de testes do Pix) até 5 de janeiro (o serviço entrou em operação comercial em 16 de novembro do ano passado), com clientes do banco digital.

Em todo o país, incluindo todas as instituições financeiras que se credenciaram para oferecer o serviço, havia mais de 65 milhões de usuários cadastrados, entre pessoas físicas e jurídicas, no fim de janeiro. Já haviam sido realizados 200 milhões de transações (contando duas semanas de testes em novembro), segundo dados do Banco Central.