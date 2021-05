Preço médio do aluguel residencial volta a subir em abril, diz FipeZap

O médio dos aluguéis de imóveis no país subiu 0,19% em abril, segundo o índice FipeZap, após permanecer praticamente estável no mês anterior (+0,02%). A variação ficou abaixo da inflação registrada no período, tanto pelo IPCA (0,31%) quanto pelo IGP-M (1,58%).

As capitais monitoradas pelo índice que registraram elevação de preço médio de locação no mês foram Curitiba (1,46%), Brasília (0,73%), Belo Horizonte (0,72%), Florianópolis (0,47%), Recife (0,39%) e Rio de Janeiro (0,21%). Em contraste, foram observados recuos nos preços médios nas seguintes capitais : Goiânia (-0,61%), Porto Alegre (-0,42%), Fortaleza (-0,10%), São Paulo (-0,09%) e Salvador (-0,06%).

Nos últimos 12 meses o índice teve alta de 0,29%. Comparativamente, a variação foi inferior à inflação registrada pelo IPCA/IBGE (6,76%) e pelo IGP-M/FGV (32,02%).

Ao analisar as 25 cidades monitoradas, o preço médio do aluguel encerrou o mês em R$ 30,60/m². Entre as 11 capitais monitoradas, São Paulo se manteve como a capital com o preço mais elevado (R$ 39,67/m²), seguida pelos valores médios registrados em Brasília (R$ 32,83/m²), Recife (R$ 32,62/m²) e Rio de Janeiro (R$ 31,43/m²). Já entre as capitais monitoradas com menor valor de locação residencial, vale citar: Fortaleza (R$ 17,21/m²), Goiânia (R$ 18,29/m²), Curitiba (R$ 21,84/m²) e Belo Horizonte (R$ 24,06/m²).

Veja abaixo a variação do aluguel em janeiro nas principais cidades: