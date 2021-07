Prevenção com exercícios: healthtech Alice faz parceria com TotalPass

O incentivo à prática de atividades físicas para melhorar a saúde dos clientes está se disseminando no mercado de seguradoras e planos de saúde. O mais recente exemplo vem da healthtech Alice, que acertou uma parceria com a TotalPass para oferecer descontos para os seus clientes -- que ela prefere chamar de membros.

Membros da healthtech terão desconto de até 22% no plano contratado para ter acesso às academias integradas à TotalPass, que é uma das maiores plataformas do país no segmento. São mais de mil academias associadas, incluindo as unidades da maior rede da América Latina, a Smart Fit (SMFT3), além da Bio Ritmo.

Os planos disponíveis, já com o desconto, começam a partir de R$ 79,90 por mês.

A healthtech Alice se propõe a ir além de um plano de saúde convencional, fazendo uso da tecnologia para fazer a gestão recorrente da vida de seus pacientes -- os membros -- de maneira mais abrangente, com acompanhamento do histórico de saúde de maneira acessível pelos dois lados: médicos e usuários.

Uma consequência esperada para o cliente é a redução de seus gastos com tratamentos e medicamentos, gerando uma economia e a melhora da saúde financeira no médio e longo prazos.

Cada cliente da Alice é acompanhado por um time de saúde, formado por uma médica(o), um enfermeira(o), um nutricionista e um preparador(a) físico, que irão acompanhá-los ao longo da jornada na healthtech.

“Nosso propósito é apoiar nossos membros a terem uma vida mais saudável por meio de soluções individualizadas e completamente centradas nas necessidades deles. A parceria é mais um apoio para essa jornada”, afirmou Matheus Moraes, cofundador da Alice.

“A movimentação do corpo e da mente, por meio de exercícios físicos, pode trazer resultados no presente e a para a qualidade de vida do praticante, sendo capaz inclusive de prevenir uma série de complicações de saúde", disse Isabelle Araujo, gerente geral da TotalPass.

Recentemente, a seguradora Prudential, em parceria com a Vitality, lançou no Brasil um programa de recompensas para a prática de atividades e a melhora da alimentação, com impacto de saúde na vida de seus clientes.

Há recompensas de curto prazo, como descontos em redes de academias e aplicativos de delivery, e outras de médio e longo prazos, como cashback em dinheiro equivalente a uma faixa de 4% a 16% no prêmio do seguro de vida da Prudential ao fim do primeiro ano no programa.

O acompanhamento dos hábitos e do engajamento é realizado de forma virtual, bem como o monitoramento da saúde.