Qual o momento certo para vender uma ação com lucro?

Não é preciso, porém, desinvestir completamente do papel. Se a companhia continua mostrando boas perspectivas, o investidor pode embolsar parte dos ganhos e manter uma porcentagem ainda investida, pensando no futuro.

“Dificilmente alguém realiza completamente a posição pensando no lucro. A venda total dos papéis normalmente acontece quando o investidor percebe um movimento especulativo em cima de uma ação já comprada, o que poderia levar a uma correção do preço para baixo”, comenta Paulo Bilyk, CEO e diretor de investimentos da gestora Rio Bravo.

Rebalanceando a carteira

Outro ponto de atenção é a necessidade de reformular as teses de investimento com alguma frequência. “Se a empresa está sendo capaz de gerar mais valor, o primeiro preço-alvo calculado já pode ter ficado conservador, desatualizado. É preciso, então, rebalancear o investimento”, explica Bruno Lima, analista da Exame Research.

Lima aconselha que o investidor examine sua carteira pelo menos uma vez ao mês, e reserve seu olhar mais atento para as temporadas de balanços. A cada três meses, as companhias abertas divulgam seus resultados ao mercado, fornecendo novos números de comparação para a análise -- tanto da própria empresa quanto de outras do mesmo setor.

Vale lembrar, porém, que os balanços não são absolutos. “Os resultados são importantes, mas não é apenas um trimestre bom ou ruim que decide a trajetória da empresa. O investidor precisa se ater à sua tese de investimento para o longo prazo e olhar para as perspectivas que a companhia mostra para o futuro”, afirma Lima. No universo das ações, o longo prazo equivale a uma janela entre 5 e 10 anos.

Uma boa análise também envolve a observação do cenário macroeconômico. “Uma mudança de conjuntura pode fazer a diferença no contexto do país, indicando quais setores e companhias saem ganhando ou perdendo”, afirma Henrique Esteter, analista da corretora Guid mentos.

A recomendação de Esteter é que o investidor esteja diariamente atento às notícias do universo econômico. “Quem investe a longo prazo também precisa estar de olho nos fluxos de mercado. Ainda que isso não se reflita em uma tomada imediata de decisão, é importante sempre manter a economia no radar”, diz.

Quando realizar prejuízo

As estratégias de rebalanceamento de carteira valem igualmente para o cenário oposto. Se a empresa não apresenta bons resultados e não tem boas perspectivas, é hora de pensar em vender as ações.

Para escolher o momento ideal de saída, o investidor pode definir um piso mínimo a partir do qual a ação não vale mais a pena. “Através da análise fundamentalista, é possível definir qual o prejuízo máximo de cada papel e a partir daí, desinvestir completamente”, diz Bilyk.

Um erro comum nesse momento é segurar a ação na esperança de zerar as perdas antes de vender. “A regra de ouro nesses casos é: ‘o menor prejuízo é o primeiro’. Ou seja, se a empresa não tem chances de mudar de trajetória, o melhor a fazer é vender. Desinvestimento não é só para depois do lucro”, completa Lima.