Quanto custariam os 10 carros mais vendidos no país sem impostos 

Um dos motivos que explicam os altos preços dos carros 0 km no Brasil é a tributação. Um levantamento realizado pela consultoria BDO, a pedido da EXAME Invest, apontou que entre os veículos mais vendidos no país os impostos podem representar até 44,78% do valor.

É o caso da Fiat Strada Endurance. Segundo dados da Fenabrave, o modelo é o quarto mais vendido no país e custa 81.233 reais. Sem os impostos, o valor seria de 50.109 reais, ou seja, uma diferença de cerca de 31 mil reais.

Quer saber como nas mais promissoras da ? Conheça os relatórios da EXAME Invest Pro

Na lista dos 10 mais vendidos, outros dois veículos têm uma tributação que representa 44,78% do valor: a Fiat Toro Endurance (nono mais vendido) e o Jeep Compass Sport (décimo mais vendido). No caso da Toro, sem impostos, o veículo custaria 57.748 reais, enquanto o Compass teria o valor de 83.901 reais. Ao incidir a tributação, os valores são de 93.616 reais e 136.014 reais, respectivamente.

A tributação dos veículos está relacionada à motorização. No caso dos carros 0 km com motor 1.0, a tributação é menor, de 38,13%. Desta maneira, o Chevrolet Onix Hatch, o carro mais vendido do país, sem impostos seria vendido por 40.260 reais. Com os impostos, o valor é de 61.381 reais. Já o Hyundai HB20 seria vendido por 36.308 reais.

Veja a tabela com os 10 modelos mais vendidos do país:

Modelo 10 mais vendidos (Fenabrave) Valor sem tributos (abril/21) Valor com tributos (abril/21) Carga tributária (%) Onix Hatch 1.0 12v flex 5p mec 1 R$ 40.260 R$ 61.381 38,13 HB20 sense 1.0 flex 12v mec 2 R$ 36.308 R$ 55.356 38,13 Ka 1.0 s tivct flex 5p 3 R$ 32.861 R$ 50.100 38,13 Strada Endurance 1.4 FLEX 8v cd 4 R$ 50.109 R$ 81.233 44,78 T-Cross 1.0 tsi flex 12v 5p mec 5 R$ 64.839 R$ 98.555 38,13 GOL 1.0 flex 12v 5p 6 R$ 37.122 R$ 56.597 38,13 Argo Drive 1.0 6v flex 7 R$ 39.028 R$ 59.503 38,13 Kwid Life 1.0 flex 12v 5p mec 8 R$ 27.011 R$ 41.181 38,13 Toro Endurance 1.8 16v flex mec 9 R$ 57.748 R$ 93.616 44,78 Compass Sport 2.0 4x2 flex 16v aut 10 R$ 83.901 R$ 136.014 44,78

Em entrevista à EXAME Invest, Marcio Melo, diretor da área de tributos da BDO e responsável pelo estudo, explicou que os tributos são concentrados na indústria e integrados ao custo. “O maior impacto tributário se dá na saída do automóvel das montadoras, pois grande parte dos tributos é recolhida de forma antecipada.”