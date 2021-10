Quem é você em Round 6? Veja o perfil financeiro dos personagens da série

Para além dos extremos, da crítica social sobre a sociedade sul-coreana e da boa dose de sangue da série, existe uma narrativa que pode ser útil a quem está com a vida financeira em apuros. Boa parte dos problemas enfrentados pelos personagens tem a ver com comportamentos problemáticos relacionados ao dinheiro.

Veja abaixo o perfil dos cinco protagonistas e o que eles ensinam sobre finanças.

(Atenção: o texto abaixo tem spoilers da série)

Seong Gi-hun

O desiludido com o mercado de trabalho que acredita em jogos de azar

A história: Gi-hun é um homem desempregado que depende financeiramente da mãe idosa e é viciado em jogos de azar. Ele aposta em corridas de cavalo e pede empréstimos a agiotas.

Para piorar a situação, com o dinheiro que ganha em apostas Gi-hun deseja viver como se não houvesse amanhã, mesmo cheio de dívidas e com sua integridade física em jogo. Ao receber dinheiro, deseja dar um grande presente à filha, a levando a um restaurante caro.

Outra característica do personagem é que ele confia demais que os amigos vão estar sempre ao seu lado para ajudar. Mas na série percebemos que a amizade, e o dinheiro, têm limite também.

Ao longo da série descobrimos que Gi-hun trabalhou em uma fábrica por quase uma década. Bem na época em que sua filha nasceu a empresa passou por dificuldades financeiras. O protagonista termina ficando sem trabalho, e se divorcia de sua mulher. Desde então não consegue pagar pensão à filha.

O buraco financeiro se torna ainda maior quando sua mãe, que cuida das contas de casa, fica gravemente doente.

O que nos ensina: O mercado de trabalho é imprevisível, assim como a vida. Não é porque a empresa onde você trabalha é sólida hoje que vai continuar assim indefinidamente, especialmente em tempos de grandes disrupções setoriais, como o atual. Além disso, o tempo para se recolocar no mercado pode ser maior do que esperamos.

Por isso, criar uma com parte do salário enquanto empregado é essencial. Ela exigirá, claro, algum sacrifício na qualidade de vida. Mas em um momento de seu valor será facilmente percebido.

Também é bom pontuar que sustentar um estilo de vida que não é o seu, se iludir de que jogos de azar vão mudar a vida e livrá-lo de trabalhar para o resto da vida, bem como recorrer a agiotas, que cobram juros altíssimos e coloca usuários em um ciclo de dívidas sem fim, são comportamentos muito perigosos.

Cho Sang-Woo

O gênio ambicioso que coloca tudo a perder

A história: Cho Sang-Woo é o orgulho do bairro periférico onde nasceu. Inteligente, passou no vestibular em uma boa faculdade e começou a trabalhar no mercado financeiro.

Ele então se tornou líder de equipe de uma gestora de investimentos. Não fica claro o que aconteceu, mas sabemos que Sang-Woo perdeu todo o dinheiro de seus clientes em operações que envolveram derivativos, e o mercado futuro. Nestas operações, colocou todo o seu patrimônio, e o de sua mãe, como garantia.

O que ela nos ensina: O personagem tem toda a capacidade técnica para operar no mercado financeiro e conhece as regras. Mas sua ambição o levou a perder tudo, provavelmente usando meios escusos para driblar a regulação e usar o dinheiro de clientes (ou convencê-los de que os riscos podiam ser driblados).

Seu excesso de confiança provavelmente também o levou a se segurar a uma posição que estava dando certo mesmo quando passou a dar prejuízo. Essa característica é definida em finanças comportamentais como aversão à perda.

Em um momento da série o personagem cita a máxima de finanças que não se pode colocar todos os ovos em uma mesma cesta, algo que claramente não fez com o seu próprio patrimônio. Mesmo para gestores experientes, como parece ser o personagem, é muito difícil 'bater o mercado'. Por isso, é sempre preferível minimizar eventuais riscos.

Oh Il-Nam

O idoso doente que não cuidou das finanças ao longo da vida

A história: O jogador número 1 da série é um senhor idoso com câncer terminal. Sabemos pouco sobre ele, mas na conversa com o protagonista da série ele dá a entender que não tem o apoio do filho e da nora. Em outro momento, descobrimos que Il-nam vivia de favor na casa de um amigo, e não tem dinheiro nem para comprar comida.

O que ela nos ensina: É essencial se preparar para a . Quando mais cedo começar a fazer aportes recorrentes, mais o investidor será beneficiado pelo efeito dos juros compostos.

Também é necessário mudar a mentalidade de que se poderá contar com a ajuda dos filhos no período de inatividade.

Kang Sae-byeok

A jovem refugiada que deseja ajudar sua família

A história: Fugindo da repressão da Coreia do Norte, Kang Sae-byeok acabou perdendo a mãe, que foi presa por agentes chineses na fronteira, e o irmão, que conseguiu chegar à Coreia do Sul, mas está em um orfanato. A partir daí, a jovem entra em uma série de problemas para tentar ajudar a família.

O que ela nos ensina: Dívidas podem surgir por problemas pessoais sérios (uma doença, a necessidade de ajuda a um familiar, a perda de emprego e tantas outras situações complicadas). Para algumas delas, é impossível se preparar -- é o caso de alguém que vive em um contexto tão extremo quanto Sae-byeok.

Situações complexas podem nos empurrar para escolhas ruins, especialmente em relacionamentos. Por isso, é importante atentar-se à influência do contexto financeiro sobre nossos limites éticos. É claro que é impossível ignorar o fator do desespero na equação, mas existem formas mais e menos corretas de sair de uma situação difícil -- manter isso em mente pode sempre ajudar.

Abdul Ali

O jovem que busca uma vida melhor no exterior

A história: Abdul Ali é um jovem paquistanês que decide buscar uma vida melhor no exterior com sua esposa e filho pequeno. Na Coréia do Sul, como imigrante ilegal, fica à mercê de exploradores que abusam de sua situação frágil e não pagam seu salário. Quando decide se impor e buscar seus direitos, enfrenta ainda mais problemas.

O que ela nos ensina: Assim como no caso de Sae-byeok, a situação de Ali é extrema, e pouco se pode fazer para preveni-la. Diferente de Sae-byeok, ele confia demais nas pessoas e busca caminhos mais corretos. Ainda assim, é traído pelo azar e, especialmente, pela ambição alheia, até o final da série.

Se colocar em uma situação financeira frágil na qual nao se tem em quem confiar é algo muito perigoso que exige o mínimo de planejamento e reservas. Caso isso não seja possível, busque ao menos ter, ou criar, uma rede de apoio de confiança em caso de necessidade.

BÔNUS

Oh Il-Nam (parte 2): O milionário que não vê mais sentido na vida

A história: Na reta final de "Round 6", o espectador descobre que o simpático velhinho é, na verdade, um milionário, dono de uma empresa de empréstimos. Ele é a mente que arquitetou os jogos, escolhendo, inclusive, a temática da competição.

Com um tumor cerebral e em fase terminal, Oh Il-Nam decidiu participar dos jogos para tentar reviver memórias da infância e para, de alguma forma, buscar ressignificar sua história.

Em seu leito de morte, ele confidencia a Seong Gi-hun que vê um paralelo entre as pessoas muito ricas e as muito endividadas: nos dois casos, o sentido da vida é perdido.

O que ela nos ensina: Naturalmente, decisões financeiras mexem com outros aspectos de nossa vida pessoal. Por isso, é muito importante tomar cuidado para que a relação com o dinheiro não exerça interferência sobre o nosso caráter ou sobre valores básicos.

O propósito da vida está muito além de ganhar dinheiro e pagar contas. Deixar de dar importância para as relações humanas pode ser um caminho traiçoeiro. Esse ensinamento vale para o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, principalmente -- muita gente só toma consciência do tempo perdido quando se vê em uma situação como a de Oh Il-Nam.

