Quer financiar um imóvel? Quanto você precisa ganhar em 3 faixas de preço

Os bancos aumentaram os juros de financiamento habitacional na esteira da alta na taxa básica, a . A taxa média de juros praticada nessa modalidade de crédito passou de 7% ao ano em fevereiro para 8,15%, e a perspectiva é que haja novos reajustes, pois a Selic deve continuar a subir como forma de conter a inflação futura no país.

Para ajudar quem quer aproveitar a oportunidade para adquirir um imóvel antes que os juros subam ainda mais, a EXAME Invest pediu à startup Melhortaxa – que funciona como um comparador de crédito imobiliário – para calcular quanto é preciso dar de entrada para financiar imóveis em três faixas de : 400 mil reais, 750 mil reais e 1 milhão de reais.

A tabela mostra os valores das parcelas e a renda mínima familiar necessária, bem como o tempo médio para juntar o valor.

Um imóvel de 400 mil reais estará acessível para uma pessoa que já tenha guardado 80.000 reais (equivalente a 20% do valor do imóvel) para dar de entrada e possua renda familiar a partir de 10.300 reais. A parcela inicial ficará em torno de 3.100 reais. É recomendável que essa pessoa tenha uma . Em fevereiro, quando a taxa Selic estava em 2% ao ano, era necessária uma renda familiar de 9.300 reais para financiar um imóvel de mesmo valor.

Veja abaixo os resultados da pesquisa:

Imóvel de R$ 400 mil

Entrada: R$ 80 mil

Valor financiado: R$ 320 mil

CET (Custo Efetivo Total ao Ano) Primeira Parcela Última Parcela Renda familiar necessária 8,99% R$ 3.102,67 R$ 957,07 R$ 10.342,23

Imóvel de R$ 750 mil

Entrada: R$ 150 mil

Valor financiado: R$ 600 mil

CET (Custo Efetivo Total Ano) Primeira Parcela Última Parcela Renda familiar necessária 8,85% R$ 5.795,63 R$ 1.772,64 R$ 19.318,77

Imóvel de R$ 1 milhão

Entrada: R$ 200 mil

Valor financiado: R$ 800 mil

CET (Custo Efetivo Total Ano) Primeira Parcela Última Parcela Renda familiar necessária 8,82% R$ 7.719,18 R$ 2.355,19 R$ 25.730,58

No caso de um imóvel que vale 750 mil reais, a renda mínima necessária gira em torno de 19.300 reais. A primeira parcela do financiamento será de 5.700 reais.

Por fim, no caso de um imóvel de 1 milhão de reais, a família deve ganhar pelo menos 25.700 reais e pagar uma prestação mensal de aproximadamente 7.700 reais.

Todos os valores são estimados para financiamentos de 360 meses (30 anos) com juros de 8,15% ao ano mais TR (taxa referencial), que atualmente está zerada.

Tempo médio para juntar os valores

A Melhortaxa também montou simulações para quem não tem uma reserva de emergência e quer começar a juntar dinheiro para dar a entrada no financiamento. Independentemente do preço do imóvel, leva-se em média de dois a três anos para conseguir acumular a quantia que equivale a 20% de entrada sobre o valor do imóvel.