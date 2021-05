QuintoAndar capta US$ 300 milhões e passa a valer US$ 4 bilhões

O QuintoAndar, startup líder no mercado de aluguel e de compra e venda de imóveis residenciais usados no país com sua plataforma digital, acaba de fechar uma rodada de captação de 300 milhões de dólares, a quinta de sua história. A operação multiplica por quatro o valuation da proptech -- como são chamadas as startups dedicadas ao mercado de imóveis --, para 4 bilhões de dólares, ou pouco mais de 21 bilhões de reais ao câmbio atual.

Com o novo aporte, o QuintoAndar se estabelece como a segunda startup mais valiosa da América Latina com capital fechado, junto com a mexicana Kavak (no segmento de carros usados), e atrás apenas do Nubank, avaliado em 25 bilhões de dólares. Pouco depois vem a colombiana Rappi, com valuation de 3,5 bilhões de dólares.

A rodada Series E é liderada pela Ribbit Capital, uma das principais empresas de venture capital com foco no setor financeiro. No portfólio estão algumas das maiores fintechs do mundo, como Nubank, Robinhood e Revolut.

Também participam da rodada SoftBank (com seu fundo para a América Latina), LTS, Maverick, Alta Park, Dragoneer, Qualcomm, Kaszek Ventures e uma gestora especializada em ativos alternativos, não revelada.

"A rodada sinaliza o reconhecimento da credibilidade que construímos, cumprindo com o que dissemos que iríamos fazer. E representa ao mesmo tempo uma expectativa grande sobre o futuro. Investidores que estão entrando agora [caso da Ribbit] certamente têm uma expectativa de que o negócio seja multiplicado nos próximos cinco a dez anos", disse Gabriel Braga, cofundador e CEO do QuintoAndar, à EXAME Invest.

O outro cofundador é André Penha, que ocupa o cargo de CTO (executivo-chefe de Tecnologia).

Os novos recursos serão utilizados em três frentes de negócios, resumidamente: ampliar a operação já consolidada de aluguel de imóveis, que é a principal da startup, acelerar o crescimento em compra e venda, que foi lançada há pouco mais de um ano, e bancar o desenvolvimento de uma expansão internacional, que começará pelo México.

O empreendedor diz que "há muito trabalho a ser feito", apesar dos números que saltam aos olhos depois de oito anos de existência da startup. No mercado de aluguel, ela tem mais de 50 bilhões de reais em ativos sob gestão, em mais de 100.000 contratos ativos. Tem fechado mais de 10.000 novos contratos mensalmente.

No mercado de compra e venda de usados, o volume anualizado pelos dados mais recentes supera a marca de 8.000 imóveis negociados, com um ritmo de expansão que vai de 50% a 100% a cada trimestre.