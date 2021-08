QuintoAndar: o plano para destravar o mercado com crédito imobiliário

Uma das principais barreiras para quem busca comprar um imóvel é a obtenção de crédito imobiliário. Os modelos predominantes de análise de risco com exigências como pagamento de entrada de 10% a 30% do valor do imóvel na maioria dos casos e comprovação de renda compatível impedem que milhões de brasileiros consigam fazer a compra.

De olho em ampliar esse universo, o QuintoAndar, startup que tem a maior plataforma do país em aluguel e compra e venda de imóveis, acaba de realizar a aquisição da startup ATTA Franchising por valor não revelado.

Fundada em 2014 pelo empreendedor Renato Caporrino, a ATTA é uma startup que atua como um canal de distribuição de crédito imobiliário e outros produtos, com uso de tecnologia e inteligência artificial para operar com maior eficiência. Ou seja, para oferecer taxas mais baixas de acordo com cada perfil de cliente em uma ponta; e para permitir que bancos e outras instituições, além de imobiliárias e incorporadoras, consigam ampliar a demanda por crédito.

“Com a incorporação da ATTA, o QuintoAndar vai poder facilitar ainda mais o acesso das pessoas às casas dos seus sonhos, seja financiando ou alugando. Também vamos poder aumentar nosso impacto positivo no ecossistema, já que vamos para acelerar e expandir o valor que é gerado para parceiros, imobiliárias e, principalmente, para os clientes na ponta”, afirmou Gabriel Braga, co-fundador e CEO do QuintoAndar.

O modelo da ATTA, que é considerada a maior plataforma independente -- ou seja, sem vínculo de capital com bancos -- em crédito imobiliário do país, funciona com uma rede de franqueados. Já são mais de 110, que oferecem diretamente a mais de 1.500 imobiliárias e consultores autônomos em todo o país diversos serviços e produtos financeiros. A carteira atual tem mais de 200 mil clientes, que já tomaram mais de 4 bilhões de reais em crédito imobiliário (dados de maio).

A aquisição se encaixa como uma peça de um quebra-cabeça no plano estratégico do Quinto Andar, revelado à EXAME Invest pelo executivo-chefe de Tecnologia (CTO) e também co-fundador André Penha no fim de 2020.

Duas das prioridades elencadas para 2021 eram melhorar a experiência de compra de imóvel, reduzindo a assimetria de informações entre as partes e ampliando o acesso a quem quer comprar; e se tornar um marketplace de soluções para moradia de forma mais abrangente, ocupando um espaço entre o aluguel e a compra/venda de imóvel.

Um dos principais investimentos do QuintoAndar se dá no aperfeiçoamento de máquinas de decisão de crédito e análise de risco a partir de um volume crescente de dados. A incorporação da ATTA amplia o alcance dessa frente.

"O QuintoAndar vai trazer tecnologia e experiência para acelerarmos ainda mais nosso crescimento, desde aumentando o nosso alcance e os serviços que já temos como desenvolvendo inovações e soluções que vão beneficiar franquias, parceiros, clientes e o mercado como um todo”, disse Renato Caporrino, CEO da Atta.

A operação da ATTA no sistema de franquia amplia a possibilidade de a plataforma desenvolver e disponibilizar soluções para outras empresas do mercado, particularmente imobiliárias e construtoras, em um modelo B2B.

A ATTA também oferece home equity (modalidade de empréstimo em que o imóvel dado como garantia possibilita a cobrança de juros mais baixos), além de outras soluções como carta-fiança e capitalização.

Há três meses, a Atta adquiriu cerca de 60% da startup Otimize, uma consultoria de benefícios empresariais com foco em seguros. Na ocasião, o CEO da Atta disse que, com o negócio, a empresa passava a contar com um time de profissionais capacitados na oferta e gestão de produtos com foco em garantias locatícias e seguros.

Também com esse objetivo de oferecer soluções para moradia de forma abrangente, o QuintoAndar adquiriu no fim de 2020 o SíndicoNet, maior plataforma de conteúdo e serviços para condomínios do país.

O segmento de soluções e produtos para quem quer alugar ou comprar um imóvel é considerado um dos mais promissores da economia, o que no fim do dia beneficia um mercado potencial com milhões de clientes.

Outra startup que elegeu essa frente como uma das prioridades é a Loft, que há um mês anunciou a aquisição da startup CredPago. Os planos preveem que a CredPago consiga triplicar de 2 bilhões de reais para 6 bilhões de reais o saldo de crédito imobiliário concedido até o fim de 2022, segundo a EXAME IN.