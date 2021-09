Receita paga 4ª lote da restituição do Imposto de Renda 2021

A Receita Federal paga nesta terça-feira, 31, o quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2021. O pagamento será feito para 3.819.743 contribuintes totalizando 5,1 bilhões de reais.

Desse total, R$ 273.252.487,49 referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade legal, sendo 8.185 contribuintes idosos acima de 80 anos, 67.893 contribuintes entre 60 e 79 anos, 6.088 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 26.647 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o formulário eletrônico – pedido de pagamento de restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço extrato do processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

Cinco lotes

Desde o ano passado, a Receita reduziu o número de lotes de pagamentos, passando de sete para cinco. A medida foi tomada devido à pandemia de coronavírus. O último lote de restituição será liberado no dia 30 de setembro. Veja calendário abaixo: