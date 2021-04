Renda fixa perde para inflação e tem menor peso da década entre fundos

Houve um recuo de 32% na comparação com 2019, mas a avaliação da Anbima é a de que os dados demonstram a resiliência do setor em um ano com tamanha volatilidade. “Mesmo com os efeitos da , a indústria de fundos teve uma rápida e consistente retomada e entregou ótimos resultados”, pontua Carlos André. Ele destaca, ainda, que o movimento foi sustentado pelo aumento no número de contas em fundos, que saltou de 21 milhões em 2019 para cerca de 25 milhões em 2020.

Em relação às rentabilidades acumuladas no ano, o destaque ficou com os : a maior parte teve desempenho acima da taxa DI (2,76%) e do (2,9%). Os multimercados também bateram o recorde histórico de captação líquida da Anbima, angariando 97,575 bilhões de reais no ano passado. Até então, nenhuma classe de fundo havia conseguido levantar mais de 90 bilhões de reais em um único ano, nem mesmo a de renda fixa, que possui o maior patrimônio líquido da indústria.

Entre os fundos de renda fixa, o destaque de rentabilidade ficou com o segmento que investe em dívida externa. Esse produto teve retorno de 36%, influenciado pela alta de 28,9% do dólar em 2020. Sete categorias dos fundos de renda fixa, porém, tiveram rentabilidade média na casa dos 2% -- apenas metade das categorias dos fundos de renda fixa conseguiu um retorno acima da taxa DI (2,76%) e do Ibovespa (2,9%). Considerando a inflação medida pelo IPCA de 4,52%, nove categorias ficaram abaixo.

Categorias Rentabilidade em 2020 Renda Fixa Simples 1,92 Renda Fixa Duração Baixa Soberano 1,98 Renda Fixa Duração Média Crédito Livre 2,07 Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 2,13 Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre 2,18 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 2,19 Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre 2,57 Taxa DI 2,76 Ibovespa 2,9 Renda Fixa Duração Média Soberano 3,08 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre 3,86 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 4,69 Renda Fixa Duração Livre Soberano 5,59 Renda Fixa Duração Alta Soberano 5,65 Renda Fixa Indexados 5,97 Renda Fixa Investimento no Exterior 6,14 Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento 9,83