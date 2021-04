Com a alta da Selic e dos juros, é hora de comprar um imóvel?

Vale a pena comprar imóvel na planta?

A situação de quem comprou ou pensa em comprar um imóvel na planta é um pouco diferente. A depender do prazo de entrega das chaves, os custos do financiamento imobiliário já podem estar em outro patamar. Por isso, é importante considerar um juro mais alto na hora de calcular a parcela e o montante a ser financiado.

Outro ponto importante é o forte avanço do Índice Nacional da Construção Civil (INCC). O indicador é usado para corrigir o saldo devedor de quem comprou um imóvel na planta e tem subido em torno de 1% ao mês desde outubro do ano passado. Esse reajuste pode ser uma dor de cabeça para quem financiou uma parcela grande do valor do imóvel na planta.

"O problema é a incidência do INCC sobre o saldo devedor, que é maior. Por isso, quem puder antecipar as parcelas de obra ou até dar uma entrada maior, para amortizar a dívida, melhor', aconselha Cano, da FGV.

Financiar um imóvel: poupança, IPCA, prefixado ou taxa + TR?

Com diferentes modalidades de financiamento disponíveis, a dúvida, agora, é qual é a mais vantajosa no cenário de provável alta dos juros. Para responder essa pergunta, o professor da FGV recomenda que o comprador avalie o volume de recursos que tem na mão e o prazo do financiamento.

"Cada família tem que fazer as contas, é uma decisão pessoal. Mas é importante considerar alguns pontos. Primeiro, a perspectiva é que o IPCA suba nos próximos meses, e ninguém consegue prever para onde vai a inflação", alerta Cano.

Sasso, da Melhortaxa, diz que a linha de crédito que considera o rendimento da poupança para calcular os juros, oferecida atualmente pelo Itaú e pela Caixa, é um pouco mais previsível, mas que também sofre influência direta da Selic. Lembrando: o rendimento da poupança corresponde a 70% da taxa básica de juros.

A modalidade mais conhecida, que é a que tem uma taxa fixa somada à TR, parece ser o lugar mais seguro. A linha atrelada à poupança é o meio do caminho, e os financiamentos atrelados ao IPCA são os mais incertos. Rafael Sasso, cofundador da Melhortaxa

Ele lembra que não é possível mudar o indexador ou fazer portabilidade de uma modalidade para a outra, e por isso o comprador deve ficar ciente dos riscos de da linha de crédito escolhida.