Site lança comparador de consórcios de imóveis

A ferramenta também mostra se a administradora permite dar lance fixo ou livre ou com uso do FGTS (algumas limitam o porcentual de lance que utiliza recursos do fundo). A Melhortaxa também consegue oferecer uma estimativa de porcentual do quanto é necessário juntar para dar um lance e ser contemplado em cada grupo.

Mas Chebat reforça que esses pontos são iniciais. "À medida em que a integração com parceiros avançar, iremos adicionar mais filtros. Há algumas inovações que vêm sendo feitas no mercado, mas preferimos começar pelo básico e entender se esses novos benefícios são, de fato, reais".

Pré-análise de crédito evita distrato na contemplação

Ao usar a plataforma quem busca um consórcio de imóveis tem a chance de encontrar um grupo mais indicado ao seu perfil de crédito. Isso porque a Melhortaxa busca solucionar um gargalo, que é a venda que não considera se o cliente irá, de fato, ter capacidade de pagar pelo crédito no futuro.

"O consumidor contemplado com a carta de crédito passa por uma análise bastante criteriosa, que verifica se ele terá capacidade de continuar a pagar pela cota. Caso não seja aprovado, terá de esperar mais pela contemplação ou pedir a devolução do dinheiro. Isso causa muita frustração e prejuízo com multas. Queremos evitar esse problema junto com nossos parceiros", explica Chebat.

Financiamento ou consórcio?

A ideia da plataforma é, no futuro, permitir ao consumidor comparar qual é o mais recomendado para o seu objetivo: o consórcio ou financiamento. "Em geral o financiamento é mais indicado para quem deseja morar no imóvel no curto prazo. Já o consórcio é recomendado para quem deseja morar no imóvel no prazo de dois a três anos", conta Chebat.

Atualmente, as taxas de financiamentos de imóveis e do consórcio são equiparáveis, mas dependendo da taxa de administração cobrada pela administradora o consórcio pode sair mais em conta para determinado perfil de cliente. O importante, diz o executivo, é comparar o Custo Efetivo Total (CET) de ambos os tipos de créditos.