Só conhecimento não basta para investir melhor, diz Vera Rita Ferreira

São inegáveis os avanços do investidor brasileiro quando se trata de conhecimento. Mas ainda há muito a trilhar, diz Vera Rita de Mello Ferreira, uma das maiores especialistas do país e do mundo em psicologia econômica e finanças comportamentais.

Para Vera Rita, o investidor brasileiro ainda é pouco maduro. Ela explica com dois comportamentos: além de buscar ganhos de curto prazo, o investidor em geral não diversifica de fato a sua carteira de ativos.

No ano que vem, Vera Rita será a primeira brasileira e latinoamericana a presidiar a Associação Internacional para Pesquisa em Psicologia Econômica (Iarep, na sigla em inglês). Autora dos primeiros livros sobre psicologia econômica no país, ela tem doutorado em psicologia social e é membro do comitê de pesquisa de educação financeira da OCDE, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a entidade que reúne as economias desenvolvidas.

Ao tratar da visão de para , Vera Rita cita o comportamento típico das famílias americanas. "Os pais compram para os filhos desde o seu nascimento pensando em pagar a faculdade quando crescerem", afirma.

A , ressalta, vai além de comprar ações de mais de uma empresa ou ter dois ou três na carteira. "Consiste em, de fato, distribuir produtos segundo seu perfil de risco e seus objetivos financeiros."

Vera Rita alerta também que não basta conhecimento para tomar decisões equilibradas de investimento: é importante observar o próprio comportamento em relação às aplicações financeiras, especialmente em um período cheio de incertezas, como o atual com a pandemia.

Veja abaixo a entrevista completa concedida por Vera Rita de Mello Ferreira à EXAME Invest.

A pandemia criou uma poupança involuntária para quem conseguiu manter a renda. Dá para dizer que acabou incentivando bons hábitos financeiros?

O coronavírus foi uma espécie de educador financeiro, mas pela dor. Muita gente começou a economizar na pandemia, já que não podia mais fazer compras no shopping, viajar ou ir a restaurantes. Foi uma mudança de hábito que pode apenas ter sido transferida dos destinos habituais para o delivery e o consumo online. Afinal, as tentações na tela para quem fica em casa, no home office, são inúmeras.

Esses hábitos devem perdurar? Ou é grande a chance de muitas pessoas gastarem essa reserva após a pandemia?

Sigo os grandes mestres, como Daniel Kahneman, Robert Shiller e Richard Thaler, e digo: não dá para prever. É impossível. O nosso comportamento é imprevisível. Parece que a perspectiva é que a pandemia acabe aos poucos, mas alguns países voltaram a aumentar exigências. Quanto mais tempo durar, mais imprevisível será o que irá acontecer depois.

A manutenção desses bons hábitos vai depender essencialmente de as pessoas conseguirem manter sua renda, pois sabemos que a desigualdade social está crescendo. Também diz respeito a como quem perdeu renda vai se reorganizar, se é que conseguirá. Todo mundo compara a covid-19 com a da gripe espanhola de 1920, que quando terminou provocou uma farra enlouquecida. Mas estamos em um momento muito diferente. No Brasil, não sei se as pessoas terão foco em desfrutar da vida.

O alerta é o de sempre: quem tinha viu como foi interessante ter. Quem não tinha, viu como fez falta. Então, não dá para escapar: tem de fazer.