Tarifas bancárias sobem acima da inflação. Veja lista e como evitá-las

No Bradesco, houve o reajuste do Expresso 4 (20%), que foi de R$ 27,70 para R$ 33,20, e no Santander, no Pacote Padronizado III (9%), que de R$ 27 foi a R$ 29. Para o Itaú, o maior reajuste foi aplicado em um pacote de serviços econômicos, o Itaú Poupança 3.0 (12%), que mudou de R$ 13 para R$ 14,50.

Na outra ponta, o Safra foi o banco que mais reduziu o dos pacotes. O Master foi o que registrou a redução mais significativa (-26%), passando de R$ 73 para R$ 54.

Bancos digitais

Já entre bancos digitais e fintechs houve relativa manutenção das tarifas praticadas. Segundo o Idec, isso acontece porque o modelo de negócio está atrelado a ofertas de baixo custo quando comparadas às dos bancos tradicionais, apresentando, inclusive, serviços com isenção de tarifas.

Contudo, na medida em que as fintechs crescem e ganham um volume expressivo de clientes, observa-se a tendência de aumento de taxas ou criação da cobrança fixa mensal sobre pacotes de serviços. Foi o que aconteceu no período no Agibank, Original e Nubank.

O Banco Inter e Next continuam a não cobrar tarifas avulsas ou por pacotes e serviços diferenciados, enquanto o Neon e a Superdigital reduziram tarifas, e não aumentaram os valores.

Como economizar com tarifas

Há basicamente duas formas de economizar em tarifas. Uma delas é migrar para bancos digitais e fintechs, que oferecem serviços gratuitos.

Os consumidores que optarem por manter as contas nos bancos tradicionais podem converter suas contas para a conta Serviços Essenciais, uma modalidade sem pacote que garante ao consumidor a movimentação da conta com direito ao cartão de débito, 4 operações de saque, 2 extratos bancários, 2 transferências e consultas ao Internet banking e aplicativo pelo celular. Contudo, é importante entender que em toda operação adicional será cobrada a tarifa avulsa.

As principais tarifas dos serviços mais utilizados pelos consumidores são nomeadas como prioritárias e divulgadas mensalmente pelos bancos nos canais virtuais e agências bancárias. Portanto, vale a pena monitorá-las e verificar se vale a pena mudar de banco ou compensa mais adquirir um pacote conforme o seu perfil de consumo.

Outra forma de economizar é optar por pacotes padronizados, que devem ser disponibilizados por todas as instituições financeiras. Além de possuírem um conjunto de serviços previamente estabelecido pelo órgão regulador, o valor deles também não pode destoar significativamente.