TradersClub compra Sencon e tem mais 3 negociações a caminho

Uma das maiores plataformas de conteúdo e de comunidade de investidores do mercado financeiro no país, o TC (antes chamado TradersClub) se prepara para aumentar o alcance de sua base de usuários. Além da penetração já conhecida entre traders do mercado -- razão do seu nome original --, o TC quer também atingir o investidor de entrada, que começa a dar os seus primeiros passos na ou até em ativos como a .

O TC planeja fazer de 2021 um ano que o aproximará mais do conceito de one stop shop do investidor, ou seja, uma plataforma que oferece o número mais extenso possível de serviços e de funcionalidades para que o usuário consiga fazer tudo em um só lugar.

Um passo importante foi anunciado nesta quinta-feira, 1º de abril: a aquisição da Sencon, considerada a maior plataforma de cálculo de valores para o pagamento de tributos com e para a emissão do Documento de Arrecadação de Receitas Federais, o Darf.

"Era uma parte chata e complexa que faltava à nossa plataforma. Rodamos pesquisas qualitativas com frequência na nossa base de usuários e é uma demanda que sempre aparece", disse Pedro Albuquerque, CEO e um dos fundadores do TC.

Com sede em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, a Sencon tem mais de dez anos de existência, cerca de 30 funcionários e mais de 135 mil clientes, dos quais 90 mil ativos, que pagam pelos serviços.

A sua plataforma será integrada à do TC, assim como o quadro pessoal. Ao todo, o TC passará a contar com 350 profissionais.