Vai comprar imóvel na planta? Calculadora mostra custo do condomínio

Os residenciais antigos tendem a ter mensalidades mais em conta, por oferecerem menos de lazer, explica Frachetta. O custo de vida da região também contribui para agregar valor ao condomínio, assim como as estruturas de lazer que incluem adicionais como salão de festas, piscina, espaço fitness, SPA, entre outros, pois elevam custos com manutenção.

Serviços extras como personal trainer, empresa de segurança 24h, pay-per-use e etc, também podem contribuir para valores mais altos. Já serviços que barateiam a taxa do condomínio são itens como portaria eletrônica ou portaria somente em horários comerciais, por exemplo", finaliza o CEO.

Como a taxa do condomínio é calculada?

A taxa condominial é composta de três elementos principais:

Despesas fixas, como salários dos funcionários, despesas de consumo do condomínio (água, energia e gás) e manutenção (piscina e equipamentos)

Fundo de reserva: quantia reservada para gastos emergenciais. Normalmente é recolhido, para esse objetivo, um valor equivalente a 5% das despesas fixas

Despesas extraordinárias: gastos que devem ser aprovados em assembleia e, normalmente, são destinados a melhorias ou reparos nas áreas comuns, como instalação ou troca de câmeras, restauração da fachada ou reparos de danos.

Somados os valores desses três itens, o montante é dividido entre os proprietários de acordo com o tamanho da propriedade em relação ao tamanho total do empreendimento. Isso significa que unidades maiores, ou com mais vagas de garagem, pagam um valor maior no rateio.