Veja o preço dos seguros dos 10 carros mais vendidos no Brasil

As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao mês de agosto de 2021. Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país.

Fiat Argo

Região médio São Paulo R$ 1.919,57 Rio de Janeiro R$ 2.685,52 Florianópolis R$ 1.411,15 Porto Alegre R$ 1.951,70 Curitiba R$ 1.447,38 Recife R$ 2.005,75 Belo Horizonte R$ 2.235,93 Goiânia R$ 2.166,43 Vitória R$ 2.102,83 Brasília R$ 1.285,13 Salvador R$ 2.172,93

Fiat Mobi

Região Preço médio São Paulo R$ 1.976,86 Rio de Janeiro R$ 2.327,23 Florianópolis R$ 1.262,76 Porto Alegre R$ 1.848,25 Curitiba R$1.266,34 Recife R$ 1.801,50 Belo Horizonte R$ 1.852,06 Goiânia R$ 1.937,01 Vitória R$ 1.889,67 Brasília R$ 1.432,14 Salvador R$1.673,67

Jeep Compass

Região Preço médio São Paulo R$ 3.616,99 Rio de Janeiro R$ 7.313,11 Florianópolis R$ 4.422,35 Porto Alegre R$ 5.308,42 Curitiba R$ 3.438,74 Recife R$ 5.696,12 Belo Horizonte R$ 4.717,38 Goiânia R$ 5.103,86 Vitória R$ 5.552,92 Brasília R$ 3.548,76 Salvador R$ 5.834,03

Hyundai HB20

Região Preço médio São Paulo R$ 2.064,22 Rio de Janeiro R$ 2.591,09 Florianópolis R$ 1.419,08 Porto Alegre R$ 1.806,16 Curitiba R$ 1.954,94 Recife R$ 1.976,79 Belo Horizonte R$ 2.090,53 Goiânia R$ 1.832,30 Vitória R$ 2.065,16 Brasília R$ 1.354,83 Salvador R$ 1.780,91

Jeep Renagade

Região Preço médio São Paulo R$ 2.974,32 Rio de Janeiro R$ 3.974,12 Florianópolis R$ 2.252,73 Porto Alegre R$ 2.813,14 Curitiba R$ 2.518,18 Recife R$ 3.144,21 Belo Horizonte R$ 2.925,53 Goiânia R$ 3.335,28 Vitória R$ 3.337,43 Brasília R$ 2.699,97 Salvador R$ 3.071,95

Volkswagen T-Cross

Região Preço médio São Paulo R$ 2.559,96 Rio de Janeiro R$ 3.762,10 Florianópolis R$ 1.905,44 Porto Alegre R$ 2.447,46 Curitiba R$ 2.534,25 Recife R$ 3.047,41 Belo Horizonte R$ 3.069,92 Goiânia R$ 3.038,31 Vitória R$ 2.829,68 Brasília R$ 2.279,57 Salvador R$ 2.712,21

Hyundai Creta

Região Preço médio São Paulo R$ 2.588,51 Rio de Janeiro R$ 5.062,99 Florianópolis R$ 2.302,27 Porto Alegre R$ 4.191,88 Curitiba R$ 3.288,71 Recife R$ 2.705,52 Belo Horizonte R$ 3.014,21 Goiânia R$ 4.006,35 Vitória R$ 4.071,95 Brasília R$ 2.705,73 Salvador R$ 2.365,54

Toyota Corolla Cross

Região Preço médio São Paulo R$ 4.366,12 Rio de Janeiro R$ 9.490,99 Florianópolis R$ 3.397,95 Porto Alegre R$ 4.307,92 Curitiba R$ 4.984,98 Recife R$ 5.336,93 Belo Horizonte R$ 3.620,86 Goiânia R$ 5.990,56 R Vitória R$ 4.445,29 Brasília R$ 5.781,30 Salvador R$ 5.359,93

Toyota Corolla Sedan

Região Preço médio São Paulo R$ 3.372,60 Rio de Janeiro R$ 4.512,30 Florianópolis R$ 2.386,48 Porto Alegre R$ 2.477,91 Curitiba R$ 2.616,01 Recife R$ 4.878,92 Belo Horizonte R$ 3.955,35 Goiânia R$ 3.663,68 Vitória R$ 4.009,11 Brasília R$ 2.270,18 Salvador R$ 4.107,46

Volkswagen GOL

Região Preço médio São Paulo R$ 2.395,34 Rio de Janeiro R$ 2.734,72 Florianópolis R$ 1.721,38 Porto Alegre R$ 2.231,42 Curitiba R$ 1.954,26 Recife R$ 2.041,40 Belo Horizonte R$ 2.013,22 Goiânia R$ 2.205,14 Vitória R$ 2.546,45 Brasília R$ 1.737,81 Salvador R$ 1.900,43

Análise do preço do seguro dos mais vendidos

Os dados do levantamento apontaram ainda que o preço médio do seguro de todos os 10 veículos da lista entre as capitais cotadas em agosto foi de R$ 3.040 para os homens, cerca de 6% menor do que o registrado em julho. Para as mulheres, considerando este quesito, o valor médio foi de R$ 2.725 e representou uma redução de 5% em comparação ao mês anterior.

O valor médio do seguro mais barato para o público masculino, em agosto, ficou com o Fiat Mobi. No levantamento realizado, os homens pagam R$ 1.752. Enquanto isso, o posto de valor médio do seguro mais alto ficou com o Corolla Cross: R$ 5.189. Para as mulheres, o menor preço médio do seguro registrado em agosto foi o do HB20: R$ 1.460. Já o mais caro foi o Corolla Cross: R$ 5.340.

Quem paga menos pelo seguro?

O preço do seguro para o Gol é o que apresenta a menor diferença entre as capitais cotadas para homens. O valor mais alto está no Rio de Janeiro, com R$ 2.735, e o menor em Florianópolis, por R$ 1.721, uma distância de R$ 1.014. No contraponto de diferença de valores, ainda citando o público masculino, o Corolla Cross é o que possui a maior diferença entre estados: R$ 6.093. A mais alta no Rio de Janeiro, R$ 9.491, e a menor em Florianópolis, com R$ 3.398.

Para os homens, Florianópolis é a cidade com seguro mais barato: seis dos dez carros da lista. Nos seguros com valores mais altos, o Rio de Janeiro é a cidade que detém os maiores preços: nove dos dez veículos. Florianópolis registrou o menor preço entre todos os modelos cotados no perfil masculino: R$ 1.263 para o Mobi. O preço médio do seguro para homens, em São Paulo, para os 10 carros mais vendidos é de R$ 2.783. Já no Rio de Janeiro, o valor é de R$ 4.445.

Agora, falando no perfil feminino, o HB20 é o que apresenta a menor diferença entre as capitais cotadas, com um espaço de R$ 808, do valor mais alto, que está no Rio de Janeiro, com R$ 1.933, para o mais baixo, que está em Florianópolis, com R$ 1.125. O estudo considera também condutoras com 35 e casadas.

Em outra comparação, o Corolla Cross ficou com a maior distância de valores: R$ 5.198. O maior no Rio de Janeiro, com R$ 8.863, e o menor em Belo Horizonte, com R$ 3.665. No âmbito do público feminino, Florianópolis ficou com o posto de cidade com o seguro mais barato: sete dos dez carros. Já os valores maiores estão concentrados em maioria no Rio de Janeiro: sete dos dez veículos cujo seguro tem maior preço ficam na capital carioca. O menor valor entre todos os modelos e capitais cotados no perfil feminino ficou com Florianópolis: R$ 1.089 para o Mobi. O preço médio do seguro em São Paulo, para as mulheres, ficou em R$ 2.405 e no Rio de Janeiro, R$ 3.900.