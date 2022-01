Preços dos carros mais vendidos aumentaram até 30% em 2021

Os preços dos carros mais vendidos do ano passado subiram, em média, 25,4%. É o que aponta a KBB Brasil, especializada em pesquisa de preços de veículos.

Entre os carros que mais subiram de na lista dos mais vendidos, sem alterações relevantes na troca de ano modelo durante 2021, o Fiat Mobi lidera com 30,4% de acréscimo de preço.

Para fazer o levantamento, a KBB Brasil comparou os preços médios 0 km de cada um dos carros mais vendidos em janeiro de 2021 em relação aos respectivos preços médios em dezembro de 2021. O resultado, portanto, significa comparar os preços dos anos modelos 2021, existentes no começo do ano passado, contra os preços da linha 2022 de cada um deles no final do ano.

Os carros 0 km à venda no país em 2021 tiveram aumento médio de 9% ao longo dos 12 meses do ano passado, índice que sobe para 18,4%, caso sejam considerados apenas os anos modelos 2022.