As ações que pagam dividendos mais indicadas para abril

As da Telefônica Vivo lideram as recomendações de corretoras para abril entre as boas pagadoras de . Os papéis da companhia foram indicadas por sete das 12 carteiras consultadas pela EXAME Invest. O total considera tanto as ações preferenciais VIVT4 e as ordinárias VIVT3. Entretanto, desde o final do ano passado, as ações preferencias deixaram de ser negociadas. Por isso, apesar dos analistas indicaram a VIVT4, a EXAME considera estas indicações como VIVT3.

Outro destaque foram as ações da Itaúsa (ITSA4) e da Taesa (TAEE11). Os papéis das companhias foram indicados em cinco das 12 carteiras consultadas.

Sobre a Itaúsa, os analistas destacaram o histórico de resiliência às turbulências do cenário político e econômico e a postura conservadora para atravessar o momento atual do país.

Somado a isso, apontaram os novos negócios apresentados pela holding no final de setembro do ano passado, como aumentar o portfólio com mais companhias nacionais nos próximos cinco anos -- e para isso tem um tíquete médio de 2 bilhões de reais para cada negócio. Atualmente, a Itaúsa controla a Alpargatas (ALPA4), a Duratex (DTEX3) e a NTS, além de uma participação na XP Inc.

Em relação à Taesa, os analistas disseram que a companhia de energia já sinalizou que segue comprometida com investimentos visando crescimento. Além disso, a empresa está com caixa após três recentes captações. A transmissora é uma forte geradora de caixa e conta com bom histórico de distribuição de proventos.