Onde as gestoras investem o próprio dinheiro? Pesquisa traz as respostas

Você confia o seu dinheiro nas mãos de gestores qualificados e experientes, certos de que vão tomar as melhores decisões de alocação de capital. Mas e como esses mesmos gestores decidem o dinheiro que possuem?

Com o objetivo de responder essa pergunta, a EXAME Invest publica com exclusividade um levantamento realizado pela Comdinheiro, uma das principais empresa de informações financeiras do mercado de capitais no país.

E nenhuma gestora do mercado brasileiro tem tanta confiança de seus pares como a BTG Pactual Asset (do mesmo grupo controlador da EXAME). De acordo com o estudo, 197 gestoras do país investem em fundos do BTG.

“Ser investido por vários gestores distintos significa que seus fundos passaram pelo crivo seleto desses vários profissionais de investimentos”, afirma Felipe Ferreira, diretor financeiro da Comdinheiro.

O segundo colocado, o Itaú Unibanco (ITUB4), tem 194 gestoras entre seus investidores.

Dos cinco primeiros colocados no levantamento da Comdinheiro, BTG Pactual, Itaú Unibanco, ARX (controlada pelo BNY Mellon), BlackRock e BRAM, todos pertencem a grandes conglomerados. Somente a sexta colocação é ocupada por uma gestora independente, a SPX, do famoso gestor Rogério Xavier, que tem 116 gestoras como clientes.

“A SPX tem o fundo Nimitz como grande expoente, com alocações de diversos . É um grande caso de sucesso”, diz Ferreira.

As também conhecidas gestoras independentes Verde e JGP aparecem pouco atrás, com 102 e 101 gestoras investidas, respectivamente.

Já a Angá se destaca por ser a 13º gestora em número de gestores investidos, com 99, apesar de contar com o menor volume sob gestão entre as 37 primeiras colocadas -- a casa tem 2,3 bilhões de reais sob gestão. Na 38º posição, a BRPP (Brasil Plural) tem cerca de 2 bilhões de reais sob gestão, com 65 gestoras investidas.

