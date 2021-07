Brasilprev suspende aportes adicionais em plano antigo de previdência

Imagine que você tenha um plano de previdência privada que é considerado uma jóia rara no mercado. Plano de benefício definido (PGB), o fundo tem como referencial o pagamento do retorno do IGP-M mais 6%, além de ser baseado em uma tábua atuarial de 1949, o que permite aos participante do plano receber mais porque, segundo essa tábua, você vai viver menos.

Perto da , e buscando aproveitar essa janela de retorno, já que o índice inflacionário disparou cerca de 30% nos últimos 12 meses, você deseja vender um imóvel para realizar um aporte adicional no plano e conseguir obter uma renda maior no período de inatividade. Mas é surpreendido, pois a seguradora impede a realização do aporte.

Foi o que aconteceu com os mais de 100 mil segurados do Brasilprev Individual Tradicional, o antigo plano de benefício definido (FGB), que paga IGP-M mais 6% ao ano. Desde o dia 12 de abril, a seguradora passou a não aceitar mais contribuições esporádicas, aumento de contribuições mensais nem alteração de idade de saída no plano.

Muitos dos participantes do fundo são ex-funcionários do Banco do Brasil (BBAS3), instituição na qual os planos eram vendidos.

Um deles é o corretor Johnny Brescher, 55 anos. Ele comprou o plano em 1999, atraído pela sua flexibilidade. "É um plano no qual pagamos taxa de carregamento de 9%. A seguradora também ganha com ele. E, desde 2010, nos assediam dizendo que existem planos mais modernos no mercado, para realizarmos a portabilidade. Quem não sabia o quanto seu retorno era bom acabou acatando", afirma.

Um grupo organizado em redes sociais e aplicativos de mensagens já ultrapassa mais de 100 membros e alega quebra de claúsula contratual. O grupo já registrou reclamações no Banco do Brasil, na Brasilprev e também no Ministério Público. Há reclamações no site Reclame Aqui e pelo menos quatro processos correm na Justiça sobre o assunto.

Um deles é movido por um cliente do advogado Augusto Leal, sócio do escritório Rocha e Barcellos. "O juiz já nos deu uma liminar impedindo a seguradora de suspender aportes, mas a Brasilprev já recorreu no Tribunal de Justiça. Acreditamos que a seguradora é uma expert no assunto e tinha condições de prever esse cenário quando vendeu o produto", diz o advogado.

Investidores ainda têm esperanças de que haja uma resolução administrativa. É o caso do advogado aposentado Marcus Christo, 65 anos. "Uma ação na Justiça vai me custar caro e vai demorar. Não vai resolver o meu caso. Eu quero me aposentar em poucos anos. E a alta do IGP-M já está arrefecendo. Nestes meses de suspensao de aportes, a Brasilprev economizou, nunca saberemos o quanto, em prejuizo do consumidor."

Seguradora alega preocupação financeira

O argumento da Brasilprev é que, no momento da contratação, o participante do plano estimou o valor do benefício de aposentadoria e escolheu a data em que gostaria de iniciar o recebimento. Com base nas informações, foi calculado o valor da contribuição necessária para fazer frente ao valor do benefício contratado.

A realização de uma contribuição esporádica, que cresceu 60% nos últimos dois anos, gera uma contratação adicional para aumentar o valor do benefício original. Como o produto tradicional está arquivado perante o órgão regulador, não são permitidas novas comercializações. "Um aporte adicional constitui uma nova venda, já que o participante está comprando um novo benefício, além do definido no início do contrato", sustenta a empresa.