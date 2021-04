BTG digital lança investimento em carteira recomendada de forma automática

O avanço da tecnologia continua a gerar mais benefícios para o investidor pessoa física. A iniciativa da vez vem do BTG Pactual digital, que acaba de lançar um serviço que permite aos clientes de maneira automática nas de três carteiras recomendadas pelo maior banco de investimentos da América Latina. São portfólios montados pela equipe de Equity Research do BTG Pactual (BPAC11), uma das mais premiadas do país.

O novo serviço permite aos clientes optar por seguir automaticamente três carteira do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME), sem que o investidor tenha o trabalho de ele próprio fazer as alterações na sua conta na . São as seguintes carteiras:

1. Carteira 10SIM: O portfólio conta com cerca de 10 papéis que aliam as características de melhores oportunidades e melhores performances na avaliação dos analistas do BTG Pactual. Desde outubro de 2009, a rentabilidade acumulada da carteira é de 285,3%, ante 113,9% do IBX-50, que é o benchmark. O valor mínimo de aporte é de 100 mil reais.

2. Carteira de Small Caps: Composta por cinco ativos com baixo valor de mercado da , a carteira de Small Caps acumula rentabilidade 2.225,4% desde julho de 2010, contra 134,9% do SMLL (o índice de small caps da B3). O valor mínimo de aporte é de 50 mil reais.

3. Carteira de : Ela reúne a cada trimestre as melhores empresas sob a ótica de distribuição de dividendos. A Carteira de Dividendos acumula rentabilidade de 5,9%, ante 5,2% do IDIV (o índice de dividendos da B3), desde o dia 8 de novembro de 2019 até o fechamento de janeiro de 2021. O valor mínimo de aporte é de 50 mil reais.

Como funcionam as carteiras

As atualizações nas carteiras (mudanças de peso ou alterações de papéis) são realizadas de forma automática ao longo do primeiro dia útil do mês ou do trimestre, no caso da carteira de dividendos. Para uma melhor performance, a execução das ordens conta com o uso de algoritmos.

“Com o lançamento da Carteira Recomendada Automatizada de Ações, estamos aliando inovação e tecnologia a uma das melhores e mais premiadas áreas de análise de empresas do Brasil e da América Latina", disse Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de ações e derivativos do BTG Pactual digital.