Debêntures incentivadas para pessoas físicas são nova aposta da Ativa

Com os juros subindo e a volatilidade da aumentando, a volta a ter um lugar de destaque entre investidores. Para aproveitar o movimento, a Ativa Investimentos lançou nesta semana uma nova plataforma que pretende facilitar a negociação de incentivadas por pessoas físicas.

O objetivo é trazer mais transparência para as negociações dos títulos, que são negociados fora da bolsa, no mercado de balcão. Isso significa que as debêntures são negociadas caso a caso, entre as partes, dentro de um intervalo de . Para Bruno Reis, head da mesa de da Ativa, essa dinâmica prejudica o investidor de varejo, que acaba pagando mais caro pelo ativo do que os grandes investidores.

“Hoje o investidor abre o Google e consegue encontrar o preço de negociação de uma ação da Petrobras, mas não de uma debênture da mesma empresa. A plataforma da Ativa agora disponibiliza o preço de compra e venda da debênture, trazendo maior transparência ao mercado”, afirmou Reis em conversa com jornalistas.

Para além da transparência, a plataforma também pretende oferecer preços mais competitivos. O objetivo é permitir que os investidores tenham acesso a preços de compra e venda mais próximos dos negociados no mercado institucional.

“Atualmente o investidor pessoa física paga um preço que fica muito aquém ao preço que o mercado institucional opera. A taxa de diferença entre o que é negociado no mercado e o que é oferecido ao varejo gira em torno de 40 pontos percentuais, enquanto a Ativa oferece um spread de 5 pontos percentuais”, argumentou Reis.

A plataforma, que conta com mais de 130 debêntures disponíveis, estabelece alguns critérios para que os ativos sejam disponibilizados aos pequenos investidores. Todos os títulos negociados devem ser negociados por mais de três players institucionais (bancos, corretoras, fundos), garantindo que haverá liquidez para compra e venda do ativo. Além disso, as debêntures devem ter relatório de rating de uma das três agências de classificação de risco.

Como a corretora não possui posição nos ativos, os parceiros de mercado são responsáveis pela formação dos preços de compra e venda. Isso é possível porque a Ativa tem mais de 300 clientes no mercado institucional, e cerca de 80 deles munem a corretora com informações sobre preços no mercado secundário de crédito.

O valor médio de negociação por debênture é de 1 mil reais e a liquidação é realizada no mesmo dia.