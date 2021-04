É hora de investir em ações de construtoras? Veja os sinais do mercado

O mercado de imóveis residenciais foi um dos que se recuperaram mais rapidamente da provocada pela pandemia, com as vendas impulsionadas pela redução da taxa básica de juros, a , para os seus menores patamares da história.

Com a retomada de lançamentos e vendas em níveis recordes a partir do segundo semestre de 2020, as de muitas incorporadoras na brasileira se recuperaram. Mas esse quadro de melhoria passou a ser revertido neste início de 2021.

As razões para a desvalorização são o aumento das incertezas político-econômicas e a consequente alta das taxas de juros de -- por exemplo, os contratos que vencem em janeiro de 2025 tiveram um aumento de 1,7 ponto percentual, para 7,4% ao ano, com a deterioração do debate fiscal. O diagnóstico é feito por analistas do Credit Suisse em dois relatórios sobre as empresas do setor, distribuídos na semana que passou.

As ações de incorporadoras voltadas para imóveis de renda média acumulam queda perto de 22% neste ano, com desempenho cerca de 20% pior que o do . Com a queda, esses papeis estão abaixo dos níveis pré-pandemia, com múltiplos que chegam a ficar 30% abaixo da média desde 2019.

Mas os novos preços para as ações não necessariamente correspondem aos fundamentos, argumentam os analistas. "Os valuations incorporam hipóteses excessivamente pessimistas", escrevem, referindo-se, por exemplo, a margens de desenvolvimento que ficariam em 3,5% (em vez dos 10% segundo seus modelos).

Na avaliação de um dos relatórios, "a demanda [por imóveis] deve continuar forte, uma vez que as taxas de crédito habitacional provavelmente vão continuar baixas no curto prazo [os juros de longo prazo, apesar da alta recente, ainda estão próximos dos menores níveis históricos, e o crédito habitacional geralmente reage a isso com atraso de um ano] e que os preços dos imóveis estão em tendência de alta, o que favorece as margens.