IGP-M em alta: contratos de FIIs podem ser corrigidos por outro índice?

O professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em da EXAME Invest Pro (a divisão de análise de investimentos da EXAME), responde perguntas de investidores em seu programa semanal. O FIIs em EXAME vai ao ar toda sexta-feira, às 15h, no canal da casa de análises no YouTube.

Veja abaixo uma das perguntas respondidas no último programa, que foi ao ar nesta sexta-feira, 23 de abril:

Dúvida do leitor: Considerando a alta atual do IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), os aluguéis de fundos imobiliários (FIIs) podem ser corrigidos por outro índice?

Podem, sim, e isso já está acontecendo com certa frequência. Como o IGP-M subiu demais, houve um desequilíbrio nos contratos, então muitos inquilinos estão pedindo para que o dono do imóvel não repasse todo o IGP-M ou troque o índice pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

Isso também acontece no caso dos CRIs, que são títulos de dívida imobiliária. Quando a dívida é corrigida pelo IGP-M, muitos credores e devedores estão renegociando os termos dos contratos.

A renegociação para troca do índice de referência pode acontecer de duas maneiras: com alteração definitiva ou apenas temporária. As partes podem entrar em um acordo para trocar o IGP-M pelo IPCA apenas este ano, sem mudança de contrato, ou com troca definitiva. Neste último caso dizemos, no juridiquês, que houve “novação contratual”. A mais comum, porém, é a troca temporária, onde não há novação contratual.

