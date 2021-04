Maiores fundos de previdência sequer superam o CDI; veja ranking

Os maiores em previdência brasileiros enfrentam dificuldade em entregar resultados aos seus cotistas. Os três fundos com maior volume de recursos do mercado registraram um rendimento líquido menor do que o do próprio , a taxa de referência da , no ano passado, segundo levantamento elaborado pela fintech de previdência Onze.

São fundos que investem os recursos principalmente em renda fixa e que têm um patrimônio somado de mais de 110 bilhões de reais.

O cenário ruim não foi exclusivo para o top 3 dos fundos de previdência. Entre os 10 maiores fundos da categoria, apenas três conseguiram superar o CDI, que teve variação de apenas 2,77% no ano passado.

As principais razões para o desempenho abaixo do CDI dos fundos de previdência ainda são as altas taxas cobradas pelas gestoras. Com a taxa básica de juros a 2% ao ano, o segundo maior fundo previdenciário em renda fixa tem uma de 1,5% ao ano -- ou seja, 75% do indicador de referência (benchmark) é consumido já na largada pelo custo do fundo.

Até mesmo entre os , que investem em ativos de maior risco, a superação do CDI não foi líquida e certa. Dos 10 fundos com maior patrimônio, 4 não bateram o indicador de renda fixa.

Veja abaixo o ranking de maiores fundos de previdência e o desempenho de cada um em 2020:

Renda fixa

Fundo Desempenho em 2020 Patrimônio (em R$) Taxa de administração BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXA 2,27% 39,1 bi 1,25% BRASILPREV RT FIX II FIC RENDA FIXA 2,01% 38 bi 1,5% BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXA 2,73% 34,5 bi 0,8% BRADESCO ATHENAS PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA 3,54% 22,4 bi 0,6% BRADESCO VGBL F10 FIC RENDA FIXA 2,59% 21 bi 1% ITAÚ FLEXPREV VISION FIC RENDA FIXA 2,41% 19,99 bi 0,8% BRASILPREV RT FIX C FIC RENDA FIXA 2,52% 19,1 bi 1% ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS FIC RENDA FIXA 2,61% 14,6 bi 0,6% BRASILPREV RT PREMIUM FIC RENDA FIXA 3,10% 13,2 bi 1,25% BRADESCO PRIVATE ATIVO F 08 C PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA 3,33% 12,8 bi 0,8% CDI 2,77% - -

Multimercados

Fundo Desempenho em 2020 Patrimônio (em R$) Taxa de administração BRADESCO PORTFÓLIO MODERADO PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO 3,20% 10,5 bi 1% BRADESCO PORTFÓLIO DINÂMICO PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO 3,74% 7,5 bi 1% ITAÚ PREV VERDE AM FI MULTIMERCADO 9,12% 6,8 bi 2% ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIC MULTIMERCADO 2,39% 6,4 bi 1% BRADESCO PORTFÓLIO ARROJADO PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO 4,85% 4,4 bi 1% BRASILPREV MULTIESTRATÉGIA II FIC MULTIMERCADO 0,30% 4,3 bi 2% BRASILPREV RENDA TOTAL CICLO DE VIDA 2040 FIC MULTIMERCADO 3,46% 3,8 bi 2% ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 FIC MULTIMERCADO 2,85% 3,7 bi 0,8% ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II FIC MULTIMERCADO 2,63% 3,1 bi 0,8% KINEA PREV FI MULTIMERCADO 1,26% 3 bi 1,5% CDI 2,77% - - 2,92% - -

Além do CDI e do Ibovespa, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) possui um indicador alternativo para acompanhar o retorno dos fundos de investimento como um todo. O indicador, chamado de IHFA, registrou alta de 5,51% em 2020. Apenas um fundo de previdência multimercado conseguiu superar esse patamar.