Mercado Livre quase dobra receita em 2020; ainda vale a pena investir?

O Mercado Livre superou as expectativas do mercado com a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2020 na noite de segunda-feira, depois do fechamento do mercado. A gigante de tecnologia líder em e-commerce na América Latina registrou uma alta anual de 96,9% na receita líquida, ou seja, quase o dobro de 2019. O montante chegou a 1,33 bilhão de dólares, acima do 1,21 bilhão de dólares esperado pelo consenso de analistas ouvidos pela Bloomberg.

A régua estava alta, mas as expectativas também vinham fortes. Tanto que, no pregão antes da divulgação dos resultados, as do Mercado Livre tiveram alta de 4,59% na americana Nasdaq (MELI). Por aqui, o BDR que espelha o ativo do Mercado Livre (MELI34) subiu 4,56% nesta segunda-feira, 1º de março.

A grande dúvida de investidores é avaliar se os dias de disparada das cotações na bolsa estão contados ou se as ações ainda podem subir (muito) mais.

“As ações do Mercado Livre tem muito espaço para decepção. O valuation da empresa é 12 vezes maior que o da Amazon, empresa líder do setor. Mesmo que o negócio continue crescendo, não vejo motivos para o papel continuar em alta”, afirma Bernardo Carneiro, CFA, analista de BDRs da EXAME Invest Pro.

Em relatório, o analista compara a valorização atual das gigantes de tecnologia com a bolha das empresas "pontocom" no fim da década de 1990, até o ano 2000. Na virada do século, muitos investidores ficaram obcecados com ações de marcas inovadoras e de rápido crescimento, se esquecendo de fundamentos do valuation, que pressupõe um pagamento a partir de resultados concretos.

Diferentemente das empresas que quebraram na bolha passada, o Mercado Livre é uma companhia robusta, que já teve seu modelo de negócio testado e aprovado por milhões de consumidores. A questão é que, por enquanto, a empresa está no vermelho. O prejuízo líquido foi de 50,6 milhões de reais no último trimestre de 2020.

A preferência atual da companhia é na expansão do negócio em detrimento do . O Brasil, a propósito, deve receber um investimento de 10 bilhões de reais do Mercado Livre em 2021 para que a empresa fique ainda mais forte em seu principal mercado. É o chamado “growth investing”, segmento que aposta no crescimento futuro do negócio.